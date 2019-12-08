Son Dakika Haberleri: Bedensel engelli atlet Muhammed'in yeni hedefi paralimpik oyunlar - ESKİŞEHİR
Son Dakika Güncel Bedensel engelli atlet Muhammed'in yeni hedefi paralimpik oyunlar - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Bedensel engelli atlet Muhammed'in yeni hedefi paralimpik oyunlar - ESKİŞEHİR

6 saat önce

Eskişehir'de küçük yaşta geçirdiği kazada sol bacağını kaybeden Muhammed Eymen Şahin, uzun yıllar basketbol oynadıktan sonra podyumlarda manken olarak boy göstermesinin ardından kendisine özel sağlanan koşu protezi sayesinde atletizm pistlerinde ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için çalışıyor.

Eskişehir'de küçük yaşta geçirdiği kazada sol bacağını kaybeden Muhammed Eymen Şahin, uzun yıllar basketbol oynadıktan sonra podyumlarda manken olarak boy göstermesinin ardından kendisine özel sağlanan koşu protezi sayesinde atletizm pistlerinde ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için çalışıyor.

Bedensel engelli atlet Muhammed'in yeni hedefi paralimpik oyunlar - ESKİŞEHİR

Muhammed Eymen Şahin, Eskişehir, basketbol, Manken, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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