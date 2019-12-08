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Bedensel engelli atlet Muhammed'in yeni hedefi paralimpik oyunlar - ESKİŞEHİR
6 saat önce
Eskişehir'de küçük yaşta geçirdiği kazada sol bacağını kaybeden Muhammed Eymen Şahin, uzun yıllar basketbol oynadıktan sonra podyumlarda manken olarak boy göstermesinin ardından kendisine özel sağlanan koşu protezi sayesinde atletizm pistlerinde ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:58 Kaynak: AA
Eskişehir'de küçük yaşta geçirdiği kazada sol bacağını kaybeden Muhammed Eymen Şahin, uzun yıllar basketbol oynadıktan sonra podyumlarda manken olarak boy göstermesinin ardından kendisine özel sağlanan koşu protezi sayesinde atletizm pistlerinde ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için çalışıyor.
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