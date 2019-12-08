Bedensel engelli atlet Muhammed'in yeni hedefi paralimpik oyunlar - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de küçük yaşta geçirdiği kazada sol bacağını kaybeden Muhammed Eymen Şahin, uzun yıllar basketbol oynadıktan sonra podyumlarda manken olarak boy göstermesinin ardından kendisine özel sağlanan koşu protezi sayesinde atletizm pistlerinde ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için çalışıyor.