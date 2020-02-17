Bedensel engelli basketbolcu milli takım kampına çağrıldı - Son Dakika

Niğde Bedensel Engelliler Basketbol Takımında 4 yıldır forma giyen Esra Bozdemir, Antalya'da yapılacak milli takım kampına çağrıldı.



Bozdemir, milli takıma davet edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Milli Takımda kalıcı olmak istediğini belirten Bozdemir, şunları kaydetti:



"Bayrağımızı, ülkemizi, Niğde'mizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. 23- 28 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan kampa katılacağım, sonra da maçlar için gün saymaya başlayacağım. Bana desteklerini esirgemeyen hocalarıma çok teşekkür ederim. Benim üzerimdeki katkıları çok fazla. Hepsine teşekkür ediyorum."



Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ise "Esra Bozdemir kardeşimizi tebrik ediyorum. Gayretinin karşılığını milli takıma seçilerek kanıtlamış oldu. Bizler takımımızın ve Esra kardeşimizin her daim yanındayız. Umuyorum ki daha başarılı sporcular yetiştirip, milli takımımıza göndereceğiz." dedi.