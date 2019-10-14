Bedensel engelli berat'ın eğitimi için yol yapıldı

MARMARİS'in kırsal Söğüt Mahallesi'nde yaşayan, ailesinin eğitimine devam edebilmesi için 70 metrelik patika yolda sırtında taşıdığı yüzde 99 bedensel engelli Berat Selçuk (11) için 4 metre genişliğinde yol yapıldı.

Söğüt Mahallesi'nde oturan, ev kadını Sibel (30) ve garsonluk yapan Haydar Selçuk (37) çiftinin oğlu Berat, yüzde 99 bedensel engelli doğdu. Berat'ın üzerine titreyen ailesi, fedakarlıktan kaçınmadı. Berat, eğitimi için Marmaris ilçe merkezindeki özel bir rehabilitasyon merkezine götürülmeye başlandı. Ancak Berat'ı merkeze götürecek araç, yol bozukluğu nedeniyle evin önüne kadar gelemedi. Berat'ı, Marmaris ilçe merkezindeki rehabilitasyon merkezine götürmek için her gün 70 metrelik patika yolda sırtında taşıyan ve ana yolda bekleyen araca çocuğunu teslim eden çiftten anne Sibel Selçuk, bel fıtığı oldu.