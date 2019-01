Bedensel Engelli Betül'ün Eğitim Azmi

AFYONKARAHİSAR'da, yüzde 98 bedensel engelli Betül Kiriş (24), 3 ay önce evde okuma yazma eğitimi almaya başladı. Okuma yazmayı öğrenen Kiriş, bundan sonraki hedefini ortaokul ve liseyi bitirmek olarak belirlediğini söyledi. Afyonkarahisar 'da, annesi ve erkek kardeşiyle yaşayan, yüzde 98 bedensel engelli Betül Kiriş, daha önce çeşitli nedenlerle eğitim alamadı. Eşinden ayrı olan anne Hatice Şentürk, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi 'ne (HEM) başvurarak, kızı için yardım istedi. Başvuru olumlu sonuçlanınca Betül Kiriş'in eğitim yolculuğu başladı. Yaklaşık 3 aydır eve gelen öğretmen Fatma Güngör'den eğitim alan Betül Kiriş, okuma yazmayı kısa sürede öğrendi. Engelleri okuyarak ve öğrenerek aşmak için büyük çaba sarf eden Kiriş, öğrendiklerini bilgisayarına not alıyor. Öğretmeninin kendisine getirdiği kitapları okuyan Kiriş, en büyük isteğinin ortaokul ile liseyi bitirmek ve Cumhurbaşkan Erdoğan'a sarılabilmek olduğunu söyledi.'ONUNLA KUCAKLAŞMAK İSTİYORUM'Kurs sayesinde okuma yazma öğrendiğini anlatan Betül Kiriş, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Kiriş, "Bundan sonra ortaokul ve lise okumayı çok istiyorum. İnşallah yapabilirim. Buradan sesimi Cumhurbaşkanı'ma duyurmak istiyorum. Onu çok seviyorum. Onunla kucaklaşmak istiyorum" dedi.'HAYALLER KURUP, HEYECANLANMAYA BAŞLADI' Anne Hatice Şentürk ise kızının en büyük arzularından birinin okuma yazmayı öğrenmek olduğunu kaydetti. Kızının artık çok mutlu olduğunu ve hayata heyecanla tekrar bağlandığını aktaran Şentürk, "Hocalarımızın sayesinde Betül adım adım amacına ulaşıyor. İnşallah ilerisi de gelecek. Ortaokul ve liseyi de çok istiyor. Ne zamana kadar olursa arkasındayım. Betül artık daha çok hayata bağlandı, daha araştırmacı oldu ve daha çok merakı arttı. Geleceği için hayaller kurup, heyecanlanmaya başladı. Amacım rahat yaşayabilmesi, kendi kendine bakabilmesiydi. İnşallah bu olacak. Hocası gelmeden önce çok heyecanlanıyor. Kitaplarını düzenliyor, ödevlerini kontrol ediyor. Diğer zamanlarda da rehabilitasyon merkezine gidiyoruz. Orada fizik tedavi görüyoruz. Cumartesi ve pazar günleri de Fatma Hanım gelecek, diye daha erkenden kalkıyor. Çok özen göstererek ders çalışıyor. Hayat engelliler için engel değil. Onlar da normal hayat yaşayabilir. Hiçbir şeyi sorun yapmadan yaşamaya devam etsinler. Topluma kazandırılmaları çok önemli. Kızımın en büyük hayali Cumhurbaşkanı'yla kucaklaşmak" diye konuştu.'EĞİTİM VERİLEBİLECEK HER YERDE VERİYORUZ'HEM Müdür Yardımcısı İsa Özcan da eğitim verilebilecek her yerde çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşlerinin müdahil olduğu okur yazarlık seferberliği kapsamında okullarımızda, bilgi evlerimizde, köy ve kasabalarımızda yani eğitim verebileceğimiz her yerde okuma yazma eğitimleri vermeye başladık. Daha doğrusu bu önceden de devam eden bir kurstu. Bu sayede biraz daha hızlanmış oldu. Betül kardeşimizin annesi Hatice hanım kızına evlerinde okuma yazma eğitimi verilmesi için bize başvurdu. Evden çıkamayan bedensel engelli kızı için evde eğitim verilip verilemeyeceğini danıştı. Biz de bu konuda kendisine yardımcı olduk. Gereken onayları aldıktan sonra Betül kardeşimize Fatma hocamızın eşliğinde Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Kurs Eğitim Programı'nı vermeye başladık. Kursumuzun neredeyse sonuna geldik. İnşallah Betül kardeşimizin bu kurs sonunda gireceği bir sınav var. Sınavda da başarılı olması durumunda istiyoruz ki ikinci kademe eğitimlerine devam etmesi."'ÇOK BAŞARILI ÖĞRENCİ'Öğretmen Fatma Güngör ise Betül Kiriş'in, derslerinde çok başarılı olduğunu belirterek, "Böyle bir öğrencimiz olduğundan haberim yoktu. İsa bey beni aradı ve Betül'den bahsetti. Durumundan dolayı halk eğitim kurslarına gelemediğini söyledi. 'Siz gider misiniz?' diye bana sordu. Sonrasında da eğitime birlikte başladık. Çok hızlı öğreniyor. Şu an çok güzel okuyor, yazıyor. Birinci kademeyi bitirdik, sınavımız var önümüzdeki hafta. Her söyleneni yazıyor, rahatlıkla okuyabiliyor. Getirdiğim kitapları okuyor. Çok meraklı. Hatta ikinci kademeyi de bitirdikten sonra ortaokul ve liseyi de okumayı düşünüyor. Ben yapacağına inanıyorum. Çok hevesli verdiğim her şeyi alıyor. Teknolojiyi de kullanıyor. Yazmada biraz sorunu var. Verdiğim ödevleri bilgisayarda yapıyor. El hareketleri kısıtlı olduğu için bilgisayarda 'eşittir' işaretini koyamamıştı. Ben de 'Ayak parmağını kullan' dedim. Ayak parmağıyla artık yapabiliyor" dedi.- Afyonkarahisar