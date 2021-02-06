Bedensel engelli, çocukluk hayali çiçek serasına belediye desteğiyle kavuştu - Son Dakika

Bedensel engelli, çocukluk hayali çiçek serasına belediye desteğiyle kavuştu

06.02.2021 12:11
Bedensel engelli, çocukluk hayali çiçek serasına belediye desteğiyle kavuştu, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 44 yaşındaki, yüzde 82 bedensel engelli Rıfat Çubuk, Büyükşehir Belediyesinden aldığı hibe desteği ile büyüttüğü çiçek serasında çocukluk hayali olan işi yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 44 yaşındaki, yüzde 82 bedensel engelli Rıfat Çubuk, Büyükşehir Belediyesinden aldığı hibe desteği ile büyüttüğü çiçek serasında çocukluk hayali olan işi yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Rıfat Çubuk, 7 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi. Çubuk'u, çiçek sevgisi hayata bağladı.

Hacıbey Mahallesi'nde eşi ve 3 çocuğunun desteğiyle hobi amaçlı 10 metrekarelik sera kuran Çubuk, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesinden destek alarak serasını 400 metrekareye çıkarıp üretime geçti.

Serasında yetiştirdiği çiçekleri ilçe pazarında kurduğu tezgahta satan Çubuk, "çocukluk hayalim" dediği mesleği yaparken iyi gelir de elde ediyor.

Rıfat Çubuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serada karanfil, sardunya gibi süs bitkileri ürettiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Çubuk şöyle konuştu:

"Seracılık çocukluk hayalimdi. Çocukluğumdan beri çiçekleri çok seviyorum. Çiçekle ilgilenirken bütün sıkıntılarımı unutuyorum. Biz bu işe çocuklarımızla yaklaşık 10 metrekarelik sera ile başladık. İmkanlarımız kısıtlıydı. Bu hayali gerçekleştirmeyi çok istiyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmayı destekleme projesi sayesinde bu hayalimize kavuştuk. Bu serayı kurmamızı sağladılar, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun."

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da örtü altı üreticiliğinin geliştirilmesi için 2016'dan beri çalışmalar yaptıklarını belirterek şöyle dedi:

"Bu kapsamda şu ana kadar 324 serayı tamamlayıp üreticilerimize teslim ettik. Bu proje kapsamında özellikle engelli bireylerimizin, şehit ve gazi yakınlarımızın kendi ihtiyaçlarını giderebilmeleri, hayatlarını idame ettirebilmelerine bir nebze olsun katkı sunabilmek için onlara bir ayrıcalık tanıyoruz. Engelli bireylerimiz, şehit yakınlarımız ya da gazilerimiz bu projeye başvurduklarında herhangi bir değerlendirme ya da puanlama kriterine tabi tutmadan başvurularını karşılamaya çalışıyoruz."

Usta, Çubuk'un sera kurmasına katkı sundukları ilk engelli olduğuna işaret ederek, "Rıfat bey, bu pozitif ayrımcılığı başlatmamızdaki fitili ateşleyen isim. Başvurusu bize ulaştığında dosyalarını incelerken böyle bir ayrım gözetmemiz gerektiğine karar verdik. Başvuru kriterlerimize Rıfat beyin bu müracaatından sonra böyle bir madde ekledik. Şu ana kadar 2 engelli bireyimiz bizden sera desteği aldı. 2021 yılı başvuruları arasında 3 engelli bireyimizin müracaatları var. İnşallah onların da seralarını bu yıl tamamlayıp teslim edeceğiz. Kendi hayatlarını, kendi ürettikleriyle sağlamaları noktasında desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Alaşehir, Engelli, Manisa, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bedensel engelli, çocukluk hayali çiçek serasına belediye desteğiyle kavuştu - Son Dakika


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