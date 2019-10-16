Son Dakika Haberleri: Bedensel engelli darbedildikten sonra gasbedildi
Son Dakika Güncel Bedensel engelli darbedildikten sonra gasbedildi

Bedensel engelli darbedildikten sonra gasbedildi

1 saat önce

Antalya'da bedensel engelliyi darbedip, 2 bin 900 lirasını gasbettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Antalya'da bedensel engelliyi darbedip, 2 bin 900 lirasını gasbettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Kepez ilçesindeki bir caminin avlusunda yürüyen, bedensel engelli Mevlüt Karabulut (43), yanına yaklaşan bir kişi tarafından darbedildiğini ve ardından 2 bin 900 lirasının gasbedildiğini iddia ederek vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların ihbarıyla, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Karabulut, sağlık ekiplerince Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin eşkalini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan O.H. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin Karabulut'un ağzını kapatarak darbettiği ve yere yatırdıktan sonra parasını aldığı görülüyor.

Bedensel engelli darbedildikten sonra gasbedildi

Antalya, Polis, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:52 Kaynak: AA
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