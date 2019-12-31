Bedensel engelli eğitmenden, engelli öğrencilere el sanatları kursu - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen el sanatları kursunda, bedensel engelli Yasemin Geylan, kendisi gibi engelli öğrencilere eğitim verdi.

İnegöl Spina Bifida Derneği Temsilciliğinin talebi üzerine Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İnegöl Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, bedensel engelli öğrenciler için düzenlenen iki aylık el sanatları kursu sona erdi.

Kursu ziyaret eden İnegöl Belediye Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa ve Fevzi Dülger, Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Erdem Kaya ile Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Osman Hatipoğlu, bir süre öğrencilerin çalışmalarına eşlik etti.

Kocaağa, ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Belediye olarak, özel çocuklarımızın el sanatları kursunda güzel el becerilerini öğrendiklerini görünce mutlu oluyoruz. Tüm kurumlarımızla her türlü desteği yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Rehberlik öğretmeni Neslihan Yüce ile dolgu oyuncak kursunda görev alan Geylan ise şunları kaydetti:

"Herkes her şeyi yapamaz ama isterse herkes her şeyi öğrenebilir. Yaşamım boyunca aştığım sıkıntılardan ve kariyerimin bana kattıklarını benimle aynı kaderi paylaşan kardeşlerime öğreterek onları hayata daha dirençli ve sosyal kılmaya elimden geldiğince çalışıyorum. İnşallah sağlığım el verdiğince bu kardeşlerim için bu tür eğitime devam edeceğim. Bu çalışmalarda bana destek olan mesai arkadaşım ve rehber öğretmeni Neslihan hocama, öğrencilerimin velilerine ve bu kursun gerçekleşmesinde emeği olan kurum ve kişilere desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum."