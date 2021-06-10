Üye Girişi
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu - Son Dakika

Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu

10.06.2021 08:05
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan bedensel engelli Emir Gürtürk'ün (23), çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşme hayali gerçekleşti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan bedensel engelli Emir Gürtürk'ün (23), çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşme hayali gerçekleşti. Erdoğan, ilk Bursa ziyaretinde Emir Gürtürk'le buluşacağı sözünü de verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve 2 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle bedensel  engelli olan Emir Gürtürk'ün en büyük hayalı Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmekti. Bu hayalini ilettiği AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüreceğini belirtti.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI SONRASI GÖRÜŞTÜLERGürel, Emir'in isteğini kısa sürede yerine getirdi ve AK Parti'nin grup toplantısı sonrası Erdoğan'a durumdan bahsetti. Erdoğan'ın, Gürel'e "Hemen ara görüşelim" demesi üzerine, Gürel, Emir'i arayarak telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda karşısında gören Emir Gürtürk, büyük heyecan yaşadı. Kendisini sevdiğini ve görüşmek istediğini söyleyen Emir'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bursa'ya gelişimde görüşürüz tamam mı? Bende seni gözlerinden öpüyorum. Ailene selam söyle. Bursa'ya gelişimde Vildan ablan beni sana götürür" dedi. Telefonla görüşme anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.'CUMHURBAŞKANIMIZI ÇOK SEVİYORUM'Cumhurbaşkanı Erdoğanı çok sevdiğini anlatan Emir Gürtürk, "Ama görüşmek nasip olmadı bugüne kadar. Allah razı olsun; Milletvekilimiz Vildan Yılmaz Gürel, bize bir sürpriz yaparak görüştürdü. Çok mutlu oldum. Sevincimi söyleyemem. Bir Allah bilir bir ben bilirim. Ben onu çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda yanına gitmek nasip olur. Çaya davet ettik. Çay içmeye gelecek. 2015 yılından beri AK Partiye üyeyim" dedi.

Görüşmeden de bahseden Gürtürk,"Ailemin nasıl olduğunu sordu. Bursa'ya gelince, Vildan Hanım yanına getirir beni dedi. Tek isteğim onu görüp, hatıra resmi çekinip, evime asmak" ifadelerini kullandı.


Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Cep Telefonu, Engelli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu - Son Dakika


Son Dakika

Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu 07:36 Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat 05:42 Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu 23:45 Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu 23:13 Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons 22:35 Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez 21:58 S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez
Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı 20:37 Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi 20:22 Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi

Son Dakika Haberleri
18:51 Denizli'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı öğrenci var
18:20 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip
18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
17:57 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti
17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
Pizza yerken nefessiz kalan çocuğu Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı Pizza yerken nefessiz kalan çocuğu Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı         
07:45
Darbeyle sarsılan Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Darbeyle sarsılan Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 kişi öldü, 16 kişi yaralandı         
07:36
Floyd Mayweather'in Logan Paul karşısında çaresizliğini dile getirdiği anlar milyonlarca etkileşim aldı Floyd Mayweather'in Logan Paul karşısında çaresizliğini dile getirdiği anlar milyonlarca etkileşim aldı         
00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, bu sefer yeni video ile karşı atağa geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, bu sefer yeni video ile karşı atağa geçti         
23:40
Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha Oussama Tannane, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha Oussama Tannane, İstanbul'a geldi         
23:09
40 yaşındaki Güzide Duran, bikinili pozlarıyla gençlere meydan okudu 40 yaşındaki Güzide Duran, bikinili pozlarıyla gençlere meydan okudu         
22:20
Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım         
21:23
Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor         
20:29
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı         
19:10
İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı         
19:05
Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk'ün eski aşkı genç YouTuber çıktı Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk'ün eski aşkı genç YouTuber çıktı         
18:20
Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi         
17:28
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var         
14:58
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 08:28:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement