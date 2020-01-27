Bedensel engelli genç 14'üncü kitabını çıkardı - Son Dakika

Batman'da ikamet eden bedensel engelli Abbas Karabulut, 'Okumak Su gibi İhtiyaçtır' isimli kitabını çıkardı. Daha önce biri İngilizce olmak üzere 13 kitap yazan Karabulut, tüm kitaplarını seslendirip ailesinin kaleme almasıyla ortaya çıkarıyor.



Batman'da bedensel engelli 32 yaşındaki Karabulut, doğuştan yüzde 100 bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Zor şartlar altında yaşamını sürdüren Karabulut, kitap yazarak hayata tutunmayı başardı. 32 yıllık yaşantısına biri İngilizce olmak üzere 14 kitap sığdıran Karabulut, yetkililerin kendisine kitap yazma konusunda yardım edilmesini bekliyor.



O okuyor, yakınları kaleme alıyor



Yüzde 100 bedensel engelli olduğunu belirten Abbas Karabulut, "Engel dediğimiz beden değil, engel birbirimize duyarsız, ilgisiz kalmamızdır. Yani destek olursa fiziğin hiçbir engeli sorun olmaz yeter ki birbirimize destek olalım, sahip çıkalım. Bir kitap tamamlayıp birine sunmak karşı taraf için belki çok basit, kolay olabilir fakat bir kitap yazabilmek gerçekten çok zordur. Bu konuda yeni yazdığım kitap konusunda yetkililerin duyarlı olmalarını rica ediyorum. Kitap yazdığım zaman yeğenlerimize bilgisayardan yazdırıyorum, ben okuyorum onlar yazıyor. 2020 yılında 'Okumak Su gibi İhtiyaçtır' başlıklı kitabımı çıkardım. Bin yıl hayatta kalsan da bütün evreni dolaşsan da okumayı seven biri kadar ne bilimin ne de istinadın olur. Bu yeni yazdığım kitapla beraber 14'üncü kitabım oluyor. İngilizce de bir kitap yazdım. Yazdığım kitaplar engeller üzerine" dedi. - BATMAN