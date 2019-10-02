Son Dakika Haberleri: Bedensel engelli gençler yüzme keyfi yaşadı
Son Dakika Güncel Haber

Bedensel engelli gençler yüzme keyfi yaşadı

1 saat önce

Iğdır'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Mutlu Çarşamba" projesiyle bedensel engelli gençlere yönelik yüzme etkinliği düzenlendi.

Iğdır'da, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının "Mutlu Çarşamba" projesiyle bedensel engelli gençlere yönelik yüzme etkinliği düzenlendi.

Türkiye genelinde sürdürülen proje kapsamında, Iğdır'da her çarşamba günü engelli gençlere yönelik farklı sportif faaliyetler yapılıyor.

Bu hafta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan etkinlikte, engelli gençler, yüzerek hem spor yaptı hem de gönüllerince eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mutlu Çarşamba" projesini çok önemsediklerini belirtti.

Engelli gençleri topluma kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Yiğit, "Engelli bireylerin daha çok sosyalleşmeleri için Iğdır'da her hafta farklı branşlarda etkinlikler yapılmaktadır. Bu hafta yarı olimpik yüzme havuzunda yaptığımız yüzme faaliyetiyle engelli kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olduk. Bütün tesislerimizde antrenörlerimiz eşliğinde engelli bireylere sürekli hizmet sunmaktayız." diye konuştu.

Engelli sporculardan Ömer Üğdül de etkinlikten büyük mutluluk duyduğunu anlattı.

Bedensel engelli olduğu için yüzmenin kendisine büyük yarar sağladığını aktaran Üğdül, "Bu projeyle hem spor yaparak kaslarımızın çalışmasını sağlıyoruz hem de gönlümüzce eğleniyoruz." ifadesini kullandı.

Bedensel engelli gençler yüzme keyfi yaşadı

Çarşamba, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 2 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Karamollaoğlu - Babacan görüşmesinde dikkat çeken Sadullah Ergin detayı Son dakika: Motorine 14 kuruş indirim geldi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in ses kayıtları sızdı: Tehdit ediyorsa gider savaşırsınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:26:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bedensel engelli gençler yüzme keyfi yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]