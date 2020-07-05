Bedensel engelli gençten Ataç'a ziyaret - Son Dakika

Bedensel engelli gençten Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, doğuştan cam kemik hastası bedensel engelli Burak Sakçı'yı makamında ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, doğuştan cam kemik hastası bedensel engelli Burak Sakçı'yı makamında ağırladı.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de yaşayan engelli bireylerle temaslarını sürdürüyor. Son olarak 28 yaşındaki bedensel engelli Burak Sakçı, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretin ardından konuşan Sakçı, "Ahmet başkanımızın Eskişehir'de ve Tepebaşı'nda engelliler için yaptıklarını gözardı edemeyiz. Engelli bireyler için hayata geçirdiği projelerden ötürü ve bizlerin her zaman yanında olmasından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Taraflı tarafsız herkesin gönlünü fetheden tek insan. Ziyaretim sırasında da sevgili başkanımıza; cam kemik hastalarına, çıkmaza girmiş engelli arkadaşlarıma umut olmak için yazdığım 'Umutlar Kırılmaz' adlı kitabımı tanıttım. Kendisine de kitabımı hediye ettim. Misafirperverliği ve ilgisi için başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, "Eskişehirspor camiamızın sevilen simalarından sevgili Burak kardeşimiz, bana hoş bir ziyarette bulundu. Kendisi, azmi ile herkese örnek olan bir insan. Bugün de yazdığı 'Umutlar Kırılmaz' isimli kitabını armağan ederek beni çok mutlu etti. Burak'ı, emeğini ortaya koymaktan asla vazgeçmediği için kutluyor, nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Öte yandan ziyaret, Sakçı'nın Başkan Ataç'a kendi yazdığı 'Umutlar Kırılmaz' adlı kitabını hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bedensel engelli gençten Ataç'a ziyaret - Son Dakika

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