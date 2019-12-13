Bedensel engelli İrem resim tutkusuyla hayata bağlandı - Son Dakika

Sakarya'da yaşayan bedensel engelli İrem Erman, resim yaparak hayata tutunuyor.



İrem Erman (18), 29 haftalıkken prematüre olarak dünyaya geldi. Bunun sonucunda bebeklik ve çocukluk dönemlerinde konuşma, yürüme, görme ve bazı hareketleri yapmakta güçlük çeken Erman, ev ve rehabilitasyon merkezindeki yoğun tedaviler sonrası konuşup, kollarını hareket ettirebilmeye ve birçok yetisini kazanmaya başladı.

Ortaokul döneminde öğretmenlerinin resme ilgisini fark edip kendisini yönlendirmeye başlamasıyla 8 senedir boyayla tuvali buluşturan İrem, iki yıl önce katıldığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarının (SAMEK) yıl sonu sergisinde resim öğretmeni Erdem Özgür'le tanıştı.



Özgür'ün de yönlendirmesiyle resimlerini şekillendirmeye başlayan İrem, sulu boya ve pastel boyayla resim yaparken kara kalem eğitiminin ardından yağlı boyaya geçti.

İrem Erman, gelecekte yaptığı çalışmalarla kişisel sergi açmayı planlıyor.



"Resim yaparken bana bahar geliyor"



Ortopedik engelin sanata engel olmayacağını gösteren İrem Erman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağlı boya ve kara kalem çalıştığını aktararak, "Resim yaparken bana bahar geliyor. Gelecekte resim öğretmenliği olabilir, tam ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Resim öğretmeni olmak aklımdaki seçeneklerden biri." ifadelerini kullandı.

Resim yapmayı çok sevdiğini, boyalarla uğraşırken sakinleştiğini belirten Erman, "Böyle her şeyi unutturuyor, sanki her şeyi unutuyorum da baştan başlıyormuş gibi hissediyorum kendimi." diye konuştu.



Erman, kursa gelmediği zamanlarda güne başlamada zorlandığını dile getirerek, "Diğer günlerde yataktan kalkamıyorum. Çok zor kalkıyorum ama pazartesi günleri çok kolay oluyor çünkü buraya gelmek ve resim yapmak benim için çok büyük bir mutluluk." dedi.



"Sevgi aşılayan resimler yapıyor"

Anne Zeynep Erman da kızının çalışmalarının başlangıçta sadece çizgilerden oluştuğunu, şimdiyse objeleri ve nesneleri yerlerine yerleştirebildiğini belirterek, bu gelişmelerin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Erman, "İrem resme başladıktan sonra pozisyon bozukluğu, başındaki denge, kolunu kullanma ve gözlerindeki küçük problemlerde azalma yaşadı." diye konuştu.

Zeynep Erman, renklerle oynamanın kızının ilgisini çektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Resim yaparken İrem'in elinde üç renk boya vardı ama resme baktığımda 15 renk kullanılmıştı. Üç rengi çoğaltarak resimler yapması beni çok mutlu etmişti. 'Sana yeşil ve mor boya almamıştım, bu resimler nasıl çıktı?' diye sorduğumda o zaman bana renkleri nasıl çıkarttığını anlatmıştı. Çok mutlu olmuştum."

Resim öğretmeni Erdem Özgür de resim yapmanın insanları psikolojik ve fizyolojik olarak desteklediğini belirterek, "İrem burada resim yaparken hem bahar oluyor hem de kolları çalışıyor. İrem'e ona göre resimler yaptırıyorum. Sevecen bir insan olduğu için sürekli sıcak renkler kullanıyor ve çalışmaları da sürekli sevgi aşılayan resimler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.