Son Dakika Haberleri: Bedensel engelli kadının arsa yüzünden öldürüldüğü iddiası
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Bedensel engelli kadının arsa yüzünden öldürüldüğü iddiası

47 dakika önce

Bedensel engelli kadının arsa yüzünden öldürüldüğü iddiası Gözaltına alınan eş ve kayınbirader adliyeye sevk edildi Antalya'da bedensel engelli kadının öldürülmesi Gözaltına alınan eşin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, cinayetin kadının yaşadığı ev ve arsa yüzünden...

Bedensel engelli kadının arsa yüzünden öldürüldüğü iddiası

Gözaltına alınan eş ve kayınbirader adliyeye sevk edildi

Antalya'da bedensel engelli kadının öldürülmesi

Gözaltına alınan eşin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, cinayetin kadının yaşadığı ev ve arsa yüzünden çıktığı belirlendi

ANTALYA - Antalya'da bedensel engelli kadının evinde bıçakla öldürülmesi olayında gözaltına alınan eşin, cinayeti oturduğu arsayı alabilmek için işlediğini söylediği öğrenildi.

Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde 1771 Sokak'taki tek katlı müstakil evinde 10 yaşındaki oğlu Y.B. ile yaşayan bedensel engelli İnan B.'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşi M.B. ve kayınbiraderi H.B.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri tamamlandı. İki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheli M.B.'nin ifadesinde cinayeti kardeşi H.B. ile işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin, cinayeti bedensel engelli kadının yaşadığı evin de içerisinde olduğu arsayı alabilmek için işlediklerini söylediği belirlendi.

Şüpheli H.B.'nin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Şüpheliler tarafından kilitlendiği odadan çıkarak annesinin bıçaklandığını gören ve yardım isteyen 10 yaşındaki Y.B.'nin de ifadesinde olay gecesi evinde annesiyle tartışan amcası H.B.'yi televizyonu evden çıkartırken gördüğünü söylediği bildirildi.

Küçük çocuk ifadesinin ardından Alanya'da yaşayan dayısına verildi.

Bedensel engelli kadının arsa yüzünden öldürüldüğü iddiası

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:03 Kaynak: İHA
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