Bedensel engelli kız ile kardeşlerinin motosikletle İtalya turu

Doğuştan ortopedik engelli 32 yaşındaki Pınar Yılmaz, lenf kanserini yenip, kız kardeşleri motosiklet sporcusu İlayda Yağmur Yılmaz ve 10 yaşındaki Deva Su Yılmaz ile motosikletle çıktıkları İtalya turunu, 15 günde tamamlayıp İstanbul'a geldi.

Doğuştan ortopedik engelli 32 yaşındaki Pınar Yılmaz, lenf kanserini yenip, kız kardeşleri motosiklet sporcusu İlayda Yağmur Yılmaz ve 10 yaşındaki Deva Su Yılmaz ile motosikletle çıktıkları İtalya turunu, 15 günde tamamlayıp İstanbul'a geldi.

Pınar Yılmaz, İlayda Yağmur Yılmaz ve 10 yaşındaki kardeşleri Deva Su Yılmaz ile turun destekçilerinden Yamaha Motor Türkiye Pazarlama Sorumlusu Ece Odyakmaz, Karaköy'de bir restoranda basın toplantısı düzenledi.

Pınar Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, beyinde aşırı su birikmesi "Hidrosefali" ve omuriliğin tam kapanmaması "Meningomyelosel" hastalıklarıyla doğduğunu ancak bunun hiçbir zaman yaşama sevincini kaybetmesine engel olamadığını belirtti. Grafik ve tasarım eğitimi aldığını aktaran Yılmaz, motosiklet yarışçısı kardeşi İlayda Yağmur Yılmaz gibi kendisinin de ekstrem spor tutkunu olduğunu söyledi.

"Hiçbir şey imkansız değil"

Lenf kanserine yakalandığını öğrendiğini ve 1 yıl süren kök hücre tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu aktaran Yılmaz, en büyük hayalinin motosikletle İtalya turu gerçekleştirmek olduğunu ve kardeşleriyle "Sağlığıma kavuşursam motosikletle İtalya turuna çıkalım" şeklinde birbirlerine söz verdiklerini ifade etti.

Yılmaz, engellilerin hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamasını isteyerek, "Engellerin insanın fikrinde, ruhunda olduğuna inanan bir insanım. Kız kardeşlerimle tüm insanlara umut ışığı olacak, moral verecek bir serüvene çıktım. Hayatta hiçbir şey imkansız değil. Motosiklet tutkumu kardeşlerimle birlikte doya doya yaşadım. Şimdi başka insanlara umut olmak için yol boyu yaşadıklarımı belgesel çekerek ölümsüzleştirmiş ve hiçbir engelin hayalini gerçekleştirmek isteyenlerin önüne geçemeyeceğini tüm dünyaya göstermiş olacağım." dedi.

Çocukluğundan bu yana motosiklet tutkusunun olduğunu ve zaman zaman kardeşi İlayda'nın arkasında kısa mesafelerde yolculuk yaptığını söyleyen Pınar Yılmaz, "Bu gezinin hayalini hayatımın en çaresiz döneminde kurmuş ve kardeşimle paylaşmıştım. Motosiklet çok öncesinde benim için bir tutkuydu. Bu gezi benim için sadece merak ettiğim, gezmenin hayalini kurduğum bir ülkeyi görmekten çok, benim gibi hayatlarında zor zamanlar geçirip kendisini her şeyin sonuna gelmiş gibi hisseden insanlara bir parça umut olabilmekti." ifadelerini kullandı.

"Yaşamaktan vazgeçmeyin"

"Hayatta her insan hayaline inanıp, sabırla bağlanırsa er ya da geç gerçekleşecektir." diyen Pınar Yılmaz, kendisine destek veren ailesine teşekkür etti.

Hasta yakınlarına büyük görev düştüğünü aktaran Yılmaz, "Yanındaki ne kadar pozitif yaklaşırsa hasta bir o kadar güçlü hissediyor. O yüzden mesela sürekli 'Ağrın var mı, bugün nasıl hissediyorsun?' gibi sorulardan uzak dursun aileler. Bunlar insanın moralini bozuyor. Benimle aynı acıyı çekmekte olan insanlara da söyleyebileceğim tek şey gücünüze inanın ve hayattan, yaşamaktan vazgeçmeyin işte o zaman kazanan siz olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Turun küçük yolcusu Deva Su Yılmaz ise 3 yaşından bu yana motosiklet yolculuğu yaptığını, daha önce motosiklet sporcusu ablası İlayda Yağmur Yılmaz ile Ege turuna çıktığını kaydetti. Yılmaz, bu yolculukta ablasına destek olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İlayda Yağmur Yılmaz ise spor ve doğa aşığı ablasının bu umut dolu mücadelesini büyük bir hayranlıkla izlediğini belirterek, "Ailemizin en mücadeleci ismi ablamdan çok şey öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. O imkansız gibi görünen birçok şeyi başardı. Ablam hayatındaki engellere yenilmeyip, hayallerini gerçekleştirmek adına büyük bir mücadele verdi bu yüzden onunla gurur duyuyorum." dedi.

Yamaha Motor Türkiye Pazarlama Sorumlusu Ece Odyakmaz ise tutkularını gerçekleştirmek için engel tanımayan Pınar'a destek olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, "Tracer 700 ile güven içerisinde, keyifli bir yolculuk yaptı ve hayalini gerçekleştirdi. Bizler bu güzel hayalin bir parçası olduğumuz için çok sevinçliyiz. Motosiklet insanları özgürleştiren, farklı bakış açıları geliştiren bir araç. Motosiklet insanı doğayla bütünleştirir ve bu da insana şifa verir. Pınar'ın bu motosiklet tutkusunun belgeseli birçok insana şifa olacak umut olacak." şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kız çocuğunun fotoğraflarını çeken 1 kişi tutuklandı

İtalyan basını, Burak Yılmaz'ın Lecce ile anlaştığını yazdı!

Korkunç kazada metrelerce savrulan genç kız, yolun ortasında acı içinde kıvrandı

Sevgilisini öldürüp intihar etmişti, dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı!