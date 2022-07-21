Bedensel engelli Kolombiyalı, yaptığı dans gösterisiyle ailesini bakıyor - Son Dakika
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Bedensel engelli Kolombiyalı, yaptığı dans gösterisiyle ailesini bakıyor

21.07.2022 12:59
Bedensel engelli Kolombiyalı, yaptığı dans gösterisiyle ailesini bakıyor

Kolombiyalı breakdans tutkunu bedensel engelli Nilson Duarte, trafik ışıklarında tekerlekli sandalyesiyle yaptığı gösterilerle ailesini geçindirmeye çalışıyor.

Kolombiyalı breakdans tutkunu bedensel engelli Nilson Duarte, trafik ışıklarında tekerlekli sandalyesiyle yaptığı gösterilerle ailesini geçindirmeye çalışıyor. 9 yaşındayken kamyon çarpması sonucu engelli olan Duarte, yaşadığı ekonomik sıkıntıların üstesinden gelebilmek için breakdansa başladı. Tekerlekli sandalyesiyle uyumlu bir çift gibi olduğunu söyleyen Duarte, trafik ışıklarında yaptığı dans gösterisiyle sürücülerin beğenisini topluyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bedensel engelli Kolombiyalı, yaptığı dans gösterisiyle ailesini bakıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bedensel engelli Kolombiyalı, yaptığı dans gösterisiyle ailesini bakıyor - Son Dakika
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