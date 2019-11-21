Bedensel engelli memurun atıcılık tutkusu - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de doğuştan bedensel engelli memur ve matematik öğretmeni Yılmaz Kerem Acar, kızına matematik dersi vermek için tanıştığı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Veli Can Çalhan sayesinde başladığı atıcılık sporunda başarılı olmayı hedefliyor.

Anne karnındayken bacaklarının gelişmesinin belli bir süre durması nedeniyle bedensel engelli doğan 49 yaşındaki Yılmaz Kerem Acar, ilk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir'de tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü kazandı.

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığında 6 yıldır memurluk görevini sürdüren bir çocuk babası Acar, yaklaşık 20 sene de özel okullarda ve dersanelerde matematik öğretmenliğinin yanı sıra Eskişehir Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyip, takımın kaptanlığını yaptı.

Engelin bedende değil zihinde olduğunu göstermek için halı sahalarda futbol oynayan, bilardo sporuyla ilgilenen Acar, Veli Can Çalhan sayesinde yaklaşık bir yıldır atıcılık branşıyla ilgileniyor.

"Engelli olmam spor yapamayacağım anlamına gelmiyor"

Yılmaz Kerem Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporu ve müziği çok sevdiğini, hayatın içinde yer alan bütün güzel unsurları gücünün yettiğince denediğini söyledi.

Eli kolu tuttuğu sürece insanın her şeyi yapabileceğini belirten Acar, "Engelli olmam spor yapamayacağım anlamına gelmiyor. Eskişehir Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübünde 4 yıl basketbol oynadım ve takım kaptanlığı yaptım. Bilardo oynuyorum. Futbolu çok seviyorum." dedi.

Acar, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı ve Eskişehir Atıcılık İl Temsilcisi Veli Can Çalhan ile yaklaşık bir yıl önce kızına matematik dersi vermek için görüşmesinin ardından adeta aile gibi olduklarını vurguladı.

Çalhan sayesinde atıcılığı denemeye başladığını dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Atıcılık çok keyifli bir spor. Yaklaşık bir yıldır antrenmanlara katılıyorum. Aynı zamanda sporcuların derslerinden kopmaması için onlara matematik dersleri de veriyorum. Öğrencilerle bir arada olup onlara fayda sağlamayı çok seviyorum. İnsanlar genellikle bedensel engellileri topluma kazandırmaya çalışıyor ancak engelli insanların da topluma katacağı çok fazla şey var. Topluma faydalı olmaya, hiçbir engelin bulunmadığını canlı olarak göstermeye çalışıyorum. Topluma bir şeyler kazandırmak istiyorum."

Atıcılık antrenörü Veli Can Çalhan da Yılmaz Kerem Acar'ın sporculuğunun yanı sıra bir eğitmen olduğunu belirtti.

Onun, bedensel engellilerin neler yapabileceğini en iyi şekilde gösterdiğine dikkati çeken Çalhan, "Engel bedende değil, beyinde başlıyor. Engelliler konusunda önemli ön yargıları yıkan Yılmaz Hocam'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.