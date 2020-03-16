Bedensel engelli milli atletlerin hedefi Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Bedensel engelli milli atletlerin hedefi Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya - Son Dakika Spor

Bedensel engelli milli atletlerin hedefi Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya

13 dakika önce

Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takım Antrenörü Ahmet Sekman, 2-7 Haziran'da Polonya'da yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Bedensel engelli milli atletlerin hedefi Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya, System.String[]

Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takım Antrenörü Ahmet Sekman, 2-7 Haziran'da Polonya'da yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda atletizm branşında teknik kurul üyesi de olan Sekman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Kamp çalışmalarının Mersin, Antalya, İstanbul ve İzmir'de yapıldığını aktaran Sekman, Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde etmek için kenetlendiklerini vurguladı.

Sekman, hedeflerinden bahsederek, "Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz ülkemize 10 madalya ile dönmek. Avrupa Şampiyonası'na katılım için 22 kişi bildirdik. Kesin olmamakla beraber 10 ya da 12 sporcumuzla şampiyonaya gideceğiz. Oraya madalya alabilecek olan sporcularımızla gidiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonada öne çıkmasını bekledikleri sporcuların olduğunu aktaran Sekman, "Tekerlekli sandalyede Hamide Doğan Gün ve Zübeyde Süpürgeci'den altın madalya bekliyoruz. Bu iki sporcumuzdan umutluyuz. Bayrak takımımız Avrupa sıralamasında dördüncü sırada. Onlardan da madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat kotası alan sporcularımız var"

Ahmet Sekman, federasyonun tüm branşlarındaki sporcularının son yıllarda büyük başarılara imza attığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sporcularımız aslında engelli değiller. Ben hiçbirini engelli olarak görmüyorum. Konuşurken de antrenman yaptırırken de normal sporcularımıza ne yaptırıyorsak aynılarını onlara da yaptırıyoruz. Bu çocuklar zor işler başarıyor. Birçok başarılı sporcumuz var. Özellikle tekerli sandalyede ter döken sporcularımız çok ama çok başarılı. Bu çocuklar engelli değiller, kimse onlara engelli gözüyle bakmasın. Olimpiyat kotası alan sporcularımız var."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok ulusal ve uluslararası organizasyonun iptal edildiğine de değinen Sekman, bu nedenle Avrupa Şampiyonası'na yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Polonya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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