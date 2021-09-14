Üye Girişi
Bedensel engelli milli sporcular, Tokyo'da ilkleri başardı - Son Dakika

Bedensel engelli milli sporcular, Tokyo'da ilkleri başardı

14.09.2021 11:13
Bedensel engelli milli sporcular, Tokyo'da ilkleri başardı, System.String[]

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, federasyon olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, federasyon olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bedensel engelli milli sporcuların 2016 Rio Pralimpik Oyunları'nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandığını hatırlattı.

"Rio'ya hazırlanırken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi yoktu." diyen Uztürk, Tokyo Paralimpik Oyunları'nın Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli düzenlendiğine işaret etti.

Uztürk, dolayısıyla Tokyo 2020 yolunda, uzun bir süre spor tesislerinden uzak kalan sporcuların hem motive olmalarını sağlamak hem de hazırlıklarını tam anlamıyla sürdürebilmeleri açından büyük uğraşlar verildiğini vurguladı.

İnsan sağlığının her şeyden çok daha önemli olduğunun altını çizen Uztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun bir süre spor tesislerinden yararlanamayan çocuklarımız, daha sonra bakanlığımızın da girişimleriyle özellikle bireysel branşlarda yavaş yavaş spor salonlarında çalışmalarına başladı. Basketbol liglerimizi kapalı bir otelde, seyirci almadan ardı ardına oynanan müsabakalarla gerçekleştirdik ve basketbol takımımızı oyunlara hazırlamaya çalıştık. Netice olarak, Tokyo'da 10 branşta 57 sporcu ülkemizi temsil etti. Bu, TBESF'nin almış olduğu en yüksek kota sayısı oldu. Tokyo'da 10 madalya kazandık. Madalya sayısı açısından da bizim için bir rekor gerçekleşti. 5 branşta madalya çıkardık, bu da bizim açımızdan ilk defa gerçekleşen bir başarı oldu. Dolayısıyla madalya sayısı, branş çeşitliliği ve kota alan sporcuların sayısal fazlalığı açısından bizim adımıza önemli bir organizasyondu."

Uztürk, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 3 yıl kaldığına dikkati çekerek, "Bütün milli takımlarımızın Paris 2024 hazırlıklarına süratle başlayacağız. 10 madalya sayısını bizim çok daha fazla sayılara ulaştırmamız lazım. Branşlarımızı biraz daha çeşitlendirebiliriz. Bu mümkün. Dolayısıyla TBESF olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tarihe not düşülecek ise 10 farklı branşta 57 sporcunun yarıştığı, 10 madalya kazanılan bir organizasyon olarak tarihe geçti. Gerçekten alabileceğimiz çok daha madalya vardı. En azından 3-4 madalyayı kaybettiğimizi düşünüyorum ama bu bir yarışma, büyük bir organizasyon. Herkes aynı amaçla oraya geliyor. Dolayısıyla önümüze bakmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Abdullah Öztürk örnek bir sporcu"

TBESF Başkanı Uztürk, üst üste ikinci kez paralimik oyunları şampiyonu olan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk'ün de önemli başarıya imza attığını dile getirdi.

Abdullah Öztürk'ün örnek bir sporcu olduğunu belirten Uztürk, "Birçok insanın örnek alması gereken bir sporcumuz. Abdullah, ikinci kez paralimpik oyunlarında altın madalya kazandı. Üçüncü kez de dördüncü kez de kazanacaktır. Sağlıklı olduğu müddetçe bu başarılara imza atacağına kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü Abdullah'ın kazanmaya odaklı bir anlayışı, sistemi var." diye konuştu.

Ailelere çağrı

Uztürk, ailelere engelli çocuklarını evlerde tutmamaları çağrısında bulunarak, "Bu başarılar bizim daha fazla sporcu adayı bulmamıza kaynak teşkil edecek. Annelerin, babaların engelli çocuklarını evde tutmamalarını her zaman söylüyorum. Ellerinden tutup herhangi bir spor tesisine götürürlerse onların yapabileceği spor dallarını o ilde bulmak mutlaka mümkün. Spor kulüplerimiz, gençlik spor teşkilatlarımız var. Özellikle spor kulüplerimiz bu sporcuların yetişmesinde büyük emeği olan kuruluşlar. Esas teşekkürü de onlara göndermek lazım." şeklinde görüş belirtti.

Bedensel engelli milli sporcular, Tokyo'da ilkleri başardı
Bedensel engelli milli sporcular, Tokyo'da ilkleri başardı
Bedensel engelli milli sporcular, Tokyo'da ilkleri başardı
Bedensel engelli milli sporcular, Tokyo'da ilkleri başardı

Engelli, Türkiye, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bedensel engelli milli sporcular, Tokyo'da ilkleri başardı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı 12:24 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi 12:14 Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira 11:45 Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı 11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda 11:22 Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı 11:17 Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı
Oyun dünyasında bir ilk! Oyuncunun konumuna ve hislerine göre gerçek zamanlı olarak değişebilecek 11:08 Oyun dünyasında bir ilk! Oyuncunun konumuna ve hislerine göre gerçek zamanlı olarak değişebilecek Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı 10:32 Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
12:26 Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi
12:23 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı
12:20 İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi
12:13 Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi
11:59 Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı
11:45 Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira
11:37 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız
11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı
11:22 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak
11:22 Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda
Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi         
12:27
İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi         
12:20
Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı         
12:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız         
11:37
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak         
11:23
5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi 5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi         
11:18
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Tarım Bakanlığı ve DSİ, Tarım Bakanlığı ve DSİ, "yüzer güneş panelleri" projesini gündeme aldı! Yüzde 54 başarı sağlandı         
10:26
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada         
08:57
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı         
00:43
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz         
19:04
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 12:49:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bedensel engelli milli sporcular, Tokyo'da ilkleri başardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement