Bedensel Engelli Öğrencinin Evde Karne Sevinci
35 dakika önce
Mersin'de bedensel engeli dolayısıyla eğitimine evde devam etmek zorunda olan Dr. Hakan Kundak İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Siyajin İlhan, karnesini İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın elinden aldı.
Mersin
'de bedensel engeli dolayısıyla eğitimine evde devam etmek zorunda olan Dr. Hakan Kundak İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Siyajin İlhan, karnesini İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın elinden aldı.
Ziyaret esnasında Koca'ya, Mezitli
İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç
, Temel Eğitim Şube Müdürü Murat Bağış
, okul müdürü ve sınıf öğretmeni eşlik etti. Koca, Siyajin'le sohbet ederek, kendisine çeşitli hediyeler de verdi. Siyajin'in öğretmeninden ve ailesinden sağlık durumu ve eğitimiyle ilgili bilgiler alan Koca, Mersin'de farklı engelleri ve rahatsızlıklarından dolayı 177 öğrencinin evde eğitim almakta olduğunu söyleyerek, bütün evde eğitim alan öğrencilerin karne günleri ziyaret edildiğini ve karne heyecanlarının paylaşıldığını belirtti. Koca, evde eğitim almak zorunda olan öğrencilerin her zaman yanlarında olacaklarını da sözlerine ekledi. - MERSİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:57 Kaynak: İHA
MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı
Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı
Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı
FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum