Bedensel engelli öğretmenden evde kal şarkısı - Son Dakika

MERSİN'de, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce insanın yaşamını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını ile öğrencilerinden uzak evde kalan piyano öğretmeni, besteci Dönay Üçgül, yazdığı ve seslendirdiği bestesi ile vatandaşlara bir süre daha evlerinde kalmaları konusunda çağrıda bulundu.

3 yaşında geçirdiği hastalık sonucu belden aşağısı felç olan Mersin 'deki Nevit Kodalı Anadolu Güzel Sanatlar Lises piyano öğretmeni Dönay Üçgül (40), dünyayı etkileyen koronavirüs için beste yazıp, notaya döktü. Üçgül, bestesini piyanosunun başına geçerek, stüdyosunda seslendirdi.

Pamukkale Uluslararası Beste Yarışması'nda Türkiye birinciliği, İrlanda ve Mısır'da düzenlenen yarışmalarda ise dünya 3'ncülüğünün yanı sıra 1999 yılında yaptığı 'Umut' adlı albüm çalışması ile bilinen 19 yıllık öğretmen Üçgül, koronavirüs nedeni ile aylarca evde kaldığını belirtti. Üçgül, "Bu konudan ben de çok etkilendiğim için besteyi yaptım. Öncelikle şunu söylemem lazım, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde verdikleri emek ve ciddi çalışmalarından dolayı biz çok mutlu kaldık. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Daha bitmedi ama şu an bu günlerde olabildiysek bu onların sayesindedir. Ben özellikle kendi adıma bütün sağlıkçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu besteyi de yazarken yaşadığımız olumsuz sonuçlardan dolayı, biliyorsunuz Türk milleti her zaman mücadelecidir, hırslıdır. Bu süreci atlatacağımızı biliyoruz ama biraz daha sabredelim kaygım, az kaldı yolun sonucu gözüküyor. Bu nedenle de bende böyle bir şey yazmaya karar verdim. Ortaya güzel bir eser çıktığına inanıyorum" dedi.

Dönay Üçgül'ün yazdığı bestenin sözleri ise şöyle:

'Evde kal Türkiye'

Bu sabah yine haberlerde korona

Sağlıkçılar çalışıp bizim için savaşıyor

Çiçekler açacak, yine eski günlere

Hayat eve sığacak, evde kal Türkiye

Çiçekler açacak, yine eski günlere

Hayat eve sığacak, evde kal Türkiye

Evde kal Türkiye

Umutlu yarınlara evde kal Türkiye

Mersinimiz canımız, en güzel yanımız

Türkiye'deki vatanımız, milletimiz canımız

Yaz göründü aman ha

Bitmedi korona

Biraz daha sabredelim benim güzel milletim

Evde kal Türkiye

Umutlu yarınlara evde kal Türkiye

Neşeli sabahlara evde kal Türkiye