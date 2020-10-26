Bedensel engelli okçu hayatına yeniden "hedef" koydu - Son Dakika

Bedensel engelli okçu hayatına yeniden "hedef" koydu

26.10.2020 14:05
Bedensel engelli okçu hayatına yeniden

Enzim eksikliği nedeniyle yaklaşık 6 yıl önce omurilik felci geçiren ve bedensel engelli olan Miray Vildan Sakallı, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü ile yolda karşılaşması sonucu başladığı okçuluk sayesinde hayatına tekrar yeni hedefler koydu.

Enzim eksikliği nedeniyle yaklaşık 6 yıl önce omurilik felci geçiren ve bedensel engelli olan Miray Vildan Sakallı, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü ile yolda karşılaşması sonucu başladığı okçuluk sayesinde hayatına tekrar yeni hedefler koydu.

Düzce'de yaşayan 29 yaşındaki Miray Vildan Sakallı, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Bölümünü bitirmesinin ardından ayaklarındaki romatizmal ağrıların artmasıyla doktora başvurdu.

Burada ağrılarının sebebini araştıran doktorların enzim eksikliği tespit etmesinin ardından tedavisine başlanan ancak omurilik felci sonucu ayalarını kullanamaz hale gelen Miray, yaşadığı bu duruma rağmen hayata küsmedi.

Sosyal hayat içerisinde kalmaya çalışan Miray, kent merkezinde dolaşırken yanına gelen ve hiç tanımadığı Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Gökhan Cengiz'in "okçuluk sporu yapar mısın" teklifine hiç düşünmeden "evet" dedi.

Yaklaşık 1 ay önce antrenmanlara başlayan Miray, antrenörünün şaşkınlıkla izlediği bir performans göstererek kendine yeni hedefler koyduğunu gösterdi.

Haftada 4 gün antrenmanlarını aralıksız sürdüren Miray, hedef olarak ise öncelikle Türkiye daha sonrada dünya şampiyonluğu koydu.

"Tesadüf eseri tanıştık"

Miray Vildan Sakallı, AA muhabirine, hayatının geçirdiği rahatsızlıktan sonra değiştiğini söyledi.

Hastalığının enzim eksikliği olduğunu vurgulayan engelli sporcu, "Ağır şekilde yaklaşık 6 yıldır yürüyemiyorum. Biz Gökhan hocamla yaklaşık 1 ay önce tesadüf eseri tanıştık. Benim sporla hiçbir şekilde alakam yoktu. Hemen kabul ettim, başladık." dedi.

"Hedefler koyduk bir yola başladık"

Engelinden dolayı kendisini eve kapatan biri olmadığının altını çizen Miray, şöyle konuştu:

"Gezmeyi, farklı yerler görmeyi çok seviyorum. Uyku düzenimi sağladım. Her gün antrenmana geliyorum. Sağlıklı besleniyorum. Tabii ki bana katkısı oldu. Çevre baskısı önemli ama çevre baskısını bizler yeneceğiz. Engelli arkadaşların evden dışarı çıkıp kendi varlıklarını kanıtlamalarını isterim. Hedefler koyduk bir yola başladık. Ben de bir işin sonunu getirmeyi çok seviyorum. Hastalığım konusunda yürümeyi başaramadım. Mücadele ettim, başaramadım. Okçuluk açısından ise sonucunu getireceğim."

Cengiz: "Spor yapmaya, hayata tutunmaya istekli"

Antrenörü Gökhan Cengiz de kendisinin engellilerle ilgili çalışmalar yapmak istediğini ve bu amaçla birçok araştırma yaparken Miray ile tanıştığını vurguladı.

Bunu kendisine ve topluma karşı borç olarak gördüğünü anlatan Cengiz, şöyle devam etti:

"Böyle bir arayış içindeyken tesadüfen bir akşam eşimle evimize dönerken Miray'la karşılaştık. İlk olarak yanına gitme konusunda biraz çekindik. Sonradan 'gidelim' dedik. Gittik, konuştuk. Miray da sağ olsun, çok istekliydi. Spor yapmaya, hayata tutunmaya istekli. O şekilde bir yola başladık. Sporculuğundan çok memnunum. Antrenman kaçırmıyor. 'Ne zaman antrenman yapacağız.' şeklinde sürekli ilgili. Diğer engelli arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Düzce'de ben yine bir arayış içindeyim. Sadece bir kişilik bir şey değil. Bu konuda engelliler takımı kurmak istiyoruz. Daha fazla engelli bireylere yardımcı olmak istiyoruz. Engelli kardeşlerimizi bekliyoruz."

Miray'ın için koydukları hedeflere değinen Cengiz, "En yakın şampiyonamız 2021 yılında Türkiye Şampiyonası. Biz ilk başta oraya bir katılım göstermek istiyoruz. 2022 yılında Türkiye şampiyonluğu elde etmek istiyoruz. 2022 yılından itibaren de Miray'ı milli takıma kazandırıp orada dereceler almasını bekliyoruz. Biz gerekli çalışmayı yapacağız. Gereken neyse onu yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Engelli, Okçuluk, Düzce, Miray, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bedensel engelli okçu hayatına yeniden 'hedef' koydu - Son Dakika Spor

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