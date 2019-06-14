Son Dakika Haberleri: Bedensel engelli Sadık karnesini tango yaparak kutladı
Son Dakika Güncel Haber

Bedensel engelli Sadık karnesini tango yaparak kutladı

4 saat önce

Samsun'da bedensel engelli Sadık Remzi Şen, gönüllü dans eğitmeni Çağlar Özdemir ile tango gösterisi yaparak karnesini kutladı.

Bedensel engelli Sadık karnesini tango yaparak kutladı, System.String[]
Samsun'da bedensel engelli Sadık Remzi Şen, gönüllü dans eğitmeni Çağlar Özdemir ile tango gösterisi yaparak karnesini kutladı.
Samsun'da bin 73 okulda 245 bin 40 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
Atakum ilçesi Bayındır İlkokulunda düzenlenen karne töreninde, 9 yaşındaki bedensel engelli Sadık Remzi Şen ile gönüllü dans eğitmeni Çağlar Özdemir'in tango gösterisi, izleyenlerin beğenisini topladı.
Doğuştan engelli Şen'in tekerlekli sandalye ile tangoda gösterdiği performans, ilgiyle izlendi.
Dans gösterisinin ardından öğretmeninden karnesini alan Şen sevinç yaşadı.
Şen, gazetecilere Özdemir ile dans etmeyi öğrendiğini söyleyerek, "Dans ederken çok mutlu oluyorum, zamanını nasıl geçtiğini anlamıyorum. Benim gibi olan arkadaşlarıma da tavsiyem, dans etsinler. Çok eğlenecekler." dedi.
Özdemir de bedensel engelli çocuklara dans yapmayı öğretmekten mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Veliler, engelli çocuklarını sosyal hayatın içine katmaları için mutlaka aktivitelere katılmalıdır. Sadık ile uzun zamandır dans üzerine çalışıyoruz. Bugün de karne töreni için özel bir tango gösterisi yaptık. Özellikle engelli çocukların ailelerine tavsiyem, evlatlarını evlere kapatmasınlar, bu tür aktivitelere mutlaka yönlendirsinler." değerlendirmesinde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise öğrencilere, yaz tatilinde aileleriyle sosyal etkinliklere katılmaları ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Törene Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:51 Kaynak: AA
samsun, dans, tango, engelli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan sanığa 29 yıl hapis! İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:49:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bedensel engelli Sadık karnesini tango yaparak kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]