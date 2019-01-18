Bedensel Engelli Sena'nın Evde Takdirli Karne Heyecanı

Antalya'nın Alanya ilçesinde doğuştan Serebral Palsi (beyin felci) hastası olan ve dizlerinden aşağısıyla vücudunun farklı bölgeleri tutmayan 17 yaşındaki Sena Gül Ersoy, takdir belgesi ve karne heyecanını evinde yaşadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde doğuştan Serebral Palsi (beyin felci) hastası olan ve dizlerinden aşağısıyla vücudunun farklı bölgeleri tutmayan 17 yaşındaki Sena Gül Ersoy, takdir belgesi ve karne heyecanını evinde yaşadı.



Doğuştan Serebral Palsi hastalığına yakalanan ve yürüme bozukluğuyla çeşitli engelleri nedeniyle okula devam edemediği için evde eğitim alan Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Sena Gül Ersoy (17), karne heyecanını da evinde yaşadı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve öğretmenlerinin evinde ziyaret ettiği başarılı öğrenci hem karne hem de takdir belgesi aldı. Çeşitli hediyeler verilen Ersoy başarısından dolayı tebrik edildi.



"Sena Gül'ü tebrik ederim"



Ziyarette konuşan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdür Hüseyin Er, Sena Gül Ersoy'un çok başarılı bir öğrenci olduğu söyledi. Er, "2018-2019 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatiline bugün itibariyle girmiş bulunmaktayız. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin karnelerini dağıttık. Aynı zamanda Alanya'da 19 öğrencimiz evde eğitim alıyor. Tüm bu öğrencilerimizi temsilen şuan Sena Gül öğrencimizi evinde ziyaret ederek karnesini verdik. Sena Gül'ü tebrik ederim, gayet başarılı bir öğrenci ve takdir aldı. Bu emeği sarf eden okul yönetimine öğretmenlere ayrıca teşekkür ederim" dedi.



"Devletimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor"



Eğitimde feda edilebilecek tek bir bireyin olmadığını aktaran Er, "Eğitilerek ve öğretilerek insanların neler yapabileceğini görüyoruz. Devletimizin vatandaşlarımıza sağladığı imkanı da burada görüyoruz. Sena ve diğer evde eğitim alan öğrencilerimize devletimiz öğretmenleri evlerine kadar gönderip eğitim alma noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Bu anlamda eğitimin bir fedakarlık işi olduğunu da görmüş oluyoruz. Bu olanakları sağlayan devletimize öğrencimiz adına teşekkür ediyorum. Kendisine başarılarının devamı diliyorum ve iyi tatiller temelli ediyorum" diye konuştu.



"Derslerim çok iyi geçti"



Karnesini alan Sena Gül Ersoy ise çok heyecanlı olduğunu söyledi. Takdir beklediğini belirten Ersoy derslerinin çok iyi geçtiğini her şeyin gayet güzel olduğunu aktardı. - ANTALYA

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