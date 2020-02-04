Bedensel engelli Şerife Türüdü: Engellileri hayata bağlamak için iş hayatına dahil edin - Son Dakika

Bedensel engelli kadınların iş hayatında yer almaları için fırsat yaratmayı amaçlayan Ready Woman projesinin toplantısında konuşan Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği'nin kurucusu Şerife Türüdü, "Hayata bağlanmaları için engellileri iş hayatına dahil edin" dedi.

Bedensel engelli kadınların sosyal hayata ve iş yaşamına daha fazla katılmasını hedefleyen ve 7 ülkenin iş birliğiyle düzenlenen 3'üncü Ready Woman toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Katılımcı ülkeler arasında Yunanistan, Türkiye, İtalya, Letonya, Portekiz, İspanya ve Bulgaristan yer aldı.17 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu bedensel engelli kalan ve 3 yıl önce yakalandığı akciğer kanserini yenen Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği'nin kurucusu Şerife Türüdü de İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde (İGÜ) yapılan toplantıda yer aldı. Toplantıya İGÜ'yü temsilen Eğitim Destek Koordinatörü Melike Çelik de katıldı.

Tekirdağ'da yaşayan 58 yaşındaki Şerife Türüdü, 17 yıl önce trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği'ni kurarak hayata tutunan Türüdü, üç yıl önce de akciğer kanserine yakalandı. Tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Türüdü, yaşama sevinci sayesinde kanseri yendiğini söyledi.

"YOL ARKADAŞI OLMAK İSTİYORUZ"

Toplantıda yaptığı konuşmada engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlatan Türüdü, "Türkiye'de kadın olmak zor, engelli bir kadın olmak ise çok daha zor. Eş olamıyorsunuz, kadın sayılmıyorsunuz. Size yol gösterecek kimse yok. Biz bu konularda engelli bireylere yol arkadaşı olmak istiyoruz" diye konuştu.

"ENGELLİLERİ İŞ HAYATINA DAHİL EDİN"

Engellilerin yaşama bağlanması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Şerife Türüdü, en büyük arzusunun, engelli bireylerin kendi mesleklerini yapar hale gelmeleri olduğunu ifade etti. Türüdü, "Hayata bağlanmaları için engellileri iş hayatına dahil edin. Çalışmak isteyen birçok engelli işyerinin erişimine uygun olmadığı için çalışma imkanı bulamıyor. İnsanın kendinin üretmesi ve üretip kazanması kadar mutlu eden bir şey yok. Bu paradan da kıymetli" dedi.

Sevilla Bedensel Engelliler Federasyonu'ndan Ready Woman'ın proje koordinatörü Encarnacion Barrera ise, projenin teme amacına yönelik yaptığı konuşmada, engelli kadınlar için yeni fırsatlar sunmayı amaçladıklarını söyledi.

"AMACIMIZ YENİ FIRSATLAR ORTAYA ÇIKARMAK"

Avrupa Birliği'nin yeni istihdam olanakları yoluyla engelli kadınların sosyal hayata katılımını kolaylaştırması gerektiğini vurgulayan Barrera, "Bu esas olarak özgüven, sosyal yeterlilik, iletişim ve benzeri şeylerde yetkinliklerin geliştirilmesi yoluyla kolaylaştırılabilir. Bedensel engelli insanlarla çalışıyorum. Hazır kadınlar projesinde üçüncü uluslararası koordinasyon toplantısını kutlamak için buradayız. Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından ortaklaşa kurulan 'Ready Woman' projesinin temel amacı, bedensel engelli kadınlara işgücü piyasasında yeni imkanlar sunmak için yeni fırsatlar ortaya çıkarmaktır. Bu amacımızı esas olarak eğitimler, onlar için çok faydalı diğer faaliyetler ile ortaya koymayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"ÇİFTE AYRIMCILIK SORUNUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"

ERFC European Regional Framework for Cooperation'dan Ioannis Papagiannopoulos da, engelli bireylerin işgücü piyasasına girmelerine yardımcı olmak adına, kadınlar için girişimci becerileri ile sosyal becerilerini dikkate alarak bazı modüller geliştirmeye çalıştıkların anlattı.

Engelli kadınların topluma dahil olmaları için destek olduklarını aktaran Papagiannopoulos, "Kadınlara işgücü piyasasında eşlik etmemiz ve onları iş görüşmelerine hazırlamamız, yeni bir işe başvururken onlarla hareket etmemiz gerekiyor. Kadınların karşılaştıkları çifte ayrımcılık sorununu çözmeye çalışıyoruz. Bunun kadınlar için gerçekten zor bir durum olduğunu düşünüyorum. Kadınların topluma dahil olması için onlara yardım etmeye ve destek vermeye çalışıyoruz, entegrasyona karşı katılımı tercih ediyoruz" diye konuştu