Bedensel engelli Ümmühan dizüstü bilgisayar hediyesiyle duygulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bedensel engelli Ümmühan dizüstü bilgisayar hediyesiyle duygulandı - Son Dakika

Bedensel engelli Ümmühan dizüstü bilgisayar hediyesiyle duygulandı

6 saat önce

Bedensel engelinden dolayı okula gidemeyen, ancak aldığı özel eğitimle ilkokul diploması alan ve orta öğrenimine devam eden Ümmühan Çakmakçı, kendisine hediye edilen dizüstü bilgisayarı teslim alırken duygulu anlar yaşadı.

Bedensel engelli Ümmühan dizüstü bilgisayar hediyesiyle duygulandı, System.String[]

Bedensel engelinden dolayı okula gidemeyen, ancak aldığı özel eğitimle ilkokul diploması alan ve orta öğrenimine devam eden Ümmühan Çakmakçı, kendisine hediye edilen dizüstü bilgisayarı teslim alırken duygulu anlar yaşadı.

Bedensel engelli Ümmühan Çakmakçı ve ailesini, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ve Şube Müdürü Aydın Aytaç ziyaret etti.

Ümmühan ve ailesine gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Topaloğlu, "Ümmühan'la yaklaşık 1 yıl önce tanışmıştık. Kendisi çok sempatik ve çok da sevdiğimiz bir öğrencimiz. O dönem evde daha rahat ders çalışmak için bizden bir bilgisayar talebi olmuştu. Biz de bu durumu Kaymakamımıza arz ettik. Bir hayırsever vatandaşımızın da katkısıyla istediği bilgisayarı temin ettik. Bugün de kendisine teslim ediyoruz." dedi.

Mutluluğu gözlerinden okunan Ümmühan Çakmakçı ise bilgisayar hediyesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bunun için çok teşekkür ederim. Derslerimi yapmakta zorlanıyordum, artık okulumun devamı gelecek." ifadesini kullandı.

Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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