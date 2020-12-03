Bedensel engelli veteriner, hayvanları sağlıklarına kavuşturuyor - Son Dakika

Bedensel engelli veteriner, hayvanları sağlıklarına kavuşturuyor

03.12.2020 14:13
Bedensel engelli veteriner, hayvanları sağlıklarına kavuşturuyor, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan bedensel engelli veteriner hekimi Onur Kemer (28), devlet desteğiyle açtığı klinikte hayvanları tedavi ederek, sağlıklarına kavuşturuyor.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan bedensel engelli veteriner hekimi Onur Kemer (28), devlet desteğiyle açtığı klinikte hayvanları tedavi ederek, sağlıklarına kavuşturuyor.

Şarköy ilçesinde yaşayan ve 14 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ortopedik engelli olan Onur Kemer, veteriner hekimi olduktan sonra devlet desteğiyle klinik açtı. Onur Kemer, bir yandan kliniğinde yaralı ve hasta hayvanları sağlıklarına kavuştururken, bir yandan da pandemi ve kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanların beslenmelerine yardımcı oluyor.

'ÇOK İSTEDİĞİM VETERİNER KLİNİĞİNİ AÇMAYI BAŞARDIM'Veteriner hekimi Onur Kemer, hayvanlara karşı her zaman özel ilgi duyduğunu belirterek, "Babamın devlet memuru olması sebebiyle ilk ve ortaokulu görev yaptığı yerlerde okudum. Babam emekli olduktan sonra memleketimiz Şarköy'e döndük. Öğrenimime Şarköy Anadolu Lisesi'nde devam ettim. 2018 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) Veterinerlik Fakültesinden mezun oldum. Aynı yıl iç hastalıkları anabilim dalında üniversitede yüksek lisans bölümüne seçildim. 2018-2019 yıllarında hayvan hastanesinde uygulamalı olarak çalıştım. 2019 yılı sonunda kendi iş yerim olan veteriner kliniğimi açmaya karar verdim. KOSGEB'den girişimcilik eğitimi aldım. İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurması için başlatılan proje kapsamında 50 bin TL hibe alarak Şarköy'de çok istediğim veteriner kliniğini açmayı başardım. Devletimin yardımıyla kendi iş yerimi açtım" dedi.  'HER ZAMAN KENDİ HAYALLERİMİN PEŞİNDE KOŞTUM'

Engelli olmasının mesleğini yapmasına engel olmadığını ifade eden Kemer, "Hayvanlara yardımcı olmayı hep sevmişimdir. 14 yaşımda geçirdiğim hastalık nedeniyle ortopedik engelli oldum. Hiç bir zaman engelleri aşamayacak bir konu yoktur. Her zaman kendi hayallerimin peşinde koştum. Bu zaman zarfında benim yanımda olan kurum ve kuruluşlara her zaman minnattarım. İnsanlara her zaman şunu söylüyorum engelli olmanın her hangi zor bir durumu yoktur. Önemli olan kendi hayallerini bırakmasınlar. Her zaman her engel aşılacaktır, yeter ki hayallerinin peşinde koşsunlar" diye konuştu.


Bedensel engelli veteriner, hayvanları sağlıklarına kavuşturuyor
Bedensel engelli veteriner, hayvanları sağlıklarına kavuşturuyor
Bedensel engelli veteriner, hayvanları sağlıklarına kavuşturuyor
Bedensel engelli veteriner, hayvanları sağlıklarına kavuşturuyor
Bedensel engelli veteriner, hayvanları sağlıklarına kavuşturuyor
Bedensel engelli veteriner, hayvanları sağlıklarına kavuşturuyor
Bedensel engelli veteriner, hayvanları sağlıklarına kavuşturuyor

Veteriner, Engelli, Şarköy, Kemer, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bedensel engelli veteriner, hayvanları sağlıklarına kavuşturuyor - Son Dakika


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