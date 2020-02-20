Bedensel engelli yaşlı adamın akülü sandalye sevinci - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki bedensel engelli Muhammed Bozdağ'a akülü sandalye verildi.

Doğuştan belden aşağısı felçli olan Bozdağ, Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak akülü sandalye talebinde bulundu.

Bozdağ'ın durumunu öğrenen Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, akülü sandalye alınması için talimat verdi.

Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Koç, vakıf olarak ayrım yapmadan herkesin yanında olduklarını söyledi.

Engelli Bozdağ'ın tek başına yaşadığını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Akülü sandalye için kendisinin bizlere talepleri oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile daha önce olduğu gibi bu konularda beraber çalışıyoruz. Dün kendisini hastaneye götürdük, raporunu da çıkardık. Bugün de akülü sandalyesini teslim ettik. Gıda ve temizlik malzemeleri konusunda amcamıza yardımda bulunduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Bozdağ da kendisine yardımda bulunanlara teşekkür etti.