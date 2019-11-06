Son Dakika Haberleri: Bedensel Engelli Yelken Atatürk Kupası başladı
Son Dakika Spor Bedensel Engelli Yelken Atatürk Kupası başladı

Bedensel Engelli Yelken Atatürk Kupası başladı

6 saat önce

Bedensel Engelli Yelken Atatürk Kupası, 16 sporcunun katılımıyla Mersin'de başladı.

Bedensel Engelli Yelken Atatürk Kupası, 16 sporcunun katılımıyla Mersin'de başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonunca düzenlenen etkinlikte sporcular, eleme müsabakaları için Mersin Marina'dan denize açıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin güvenlik amacıyla eşlik ettiği sporcular, yelkenlileriyle en iyi dereceyi elde edebilmek için kıyasıya yarıştı.

Büyükler, kadınlar ve gençler kategorilerinde yarışların düzenlendiği kupaya, yurt genelinden 16 sporcu katıldı.

Vefat eden milli antrenör unutulmadı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Engelli Yelken Branşı Teknik Kurul Başkanı Aynur Olgaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez düzenlenen kupada, ağustos ayında hayatını kaybeden Yelken Milli Takım Antrenörü Cemal Özdiyar anısına ödüller verileceğini söyledi.

Olgaç, kupanın sporcular açısından önemine değinerek, "Etkinlik, 2020'de yapılacak Dünya ve Avrupa Şampiyonası için bir seçme niteliğinde. Her yıl iki yarışmaya katılıyoruz. Buradaki kupada sporcuların alacakları dereceler, 2020 için kriter olacak." diye konuştu.

İstenilen rüzgar hızının yakalanamaması nedeniyle bir gün gecikmeli başlayan kupa, 10 Kasım'da sona erecek.

Bedensel Engelli Yelken Atatürk Kupası başladı

Mustafa Kemal Atatürk, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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