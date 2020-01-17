Bedensel engelli Yusuf'un karne hediyesi evinde verildi - Son Dakika

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Bedensel engelli Yusuf'un karne hediyesi evinde verildi
6 saat önce
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, bedensel engelli Yusuf Bingöl'ü evinde ziyaret ederek karnesini verip akülü sandalye hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, bedensel engelli Yusuf Bingöl'ü evinde ziyaret ederek karnesini verip akülü sandalye hediye etti.
Bismil Kaymakamı Yüksel, Bismil Anadolu Lisesi'nde okuyan bedensel engelli Yusuf Bingöl'ü evinde ziyaret etti. Yusuf'un karnesini teslim eden Kaymakam Yüksel, daha sonra kendisine akülü sandalye hediye etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Yusuf ile ailesi Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel'e teşekkür etti. Evlerinde ailenin sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Kaymakam Yüksel, eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi. - DİYARBAKIR
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