Son dakika... BEDENSEL ENGELLİ ZELİHA, TENİSTE DÜNYA SIRALAMASINDA 17'NCİLİĞE YÜKSELDİ - Son Dakika

Son dakika... BEDENSEL ENGELLİ ZELİHA, TENİSTE DÜNYA SIRALAMASINDA 17'NCİLİĞE YÜKSELDİ

14.05.2021 12:51

Son dakika habere göre ŞIRNAK'ta yaşayan bedensel engelli Zeliha Aksak (15), bir yıl önce başladığı tekerlekli sandalyeli teniste, uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarıyla dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi.

ŞIRNAK'ta yaşayan bedensel engelli Zeliha Aksak (15), bir yıl önce başladığı tekerlekli sandalyeli teniste, uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarıyla dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi.

Fatih Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Zeliha Aksak'ın hayatı, okuluna gelen Şırnak Tenis Spor Kulübü Antrenörü Hüseyin Buğa sayesinde değişti. Kaymakam Çeşmesi köyünde yaşayan bedensel engelli Zeliha Aksak, bir yıl önce başladığı tekerlekli sandalyeli teniste, 5 uluslararası turnuvaya katılma başarısı gösterdi.

TÜRKİYE ADAY MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

Turnuvalarda elde ettiği başarıyla Türkiye Juniorlar Kategorisi'nde 3'üncü sıraya yükselen Zeliha Aksak, Türkiye Aday Milli Takım kadrosuna girmeyi başardı. Dünya Juniorlar Kategorisi'nde ise 170'inci sıradan, 1,5 yıl içerisinde 17'nci sıraya yükselen Aksak, tam kapanma sürecinde evin içinde antrenmanlarına devam ediyor. 10 metrekarelik bir odada antrenman yapan ve plastik sandalye üzerinde duvar ile tenis oynayan Aksak'ın hedefi, daha iyi yerlere gelebilmek.

EVİN BİR ODASINDA ANTRENMAN YAPIYOR

Başarısıyla takdir toplayan Zeliha Aksak, Doğuştan bir bacağım kısa. Tenis antrenörü Hüseyin Buğa hocam beni görmüş, okul müdürüm ile görüşmüş. O da benimle konuşup ikna etti. O şekilde başladım tenise. Tenise başlayacağım aklıma gelmezdi. Ben önceden de spor yapıyordum. Ama hiç tenis oynamadım. Egzersiz yapıyordum. İlk başladığım günden beri bu başarıyı elde edeceğime inanıyordum. Çünkü istersem, yapabileceğime inanıyordum. Toplamda 5 turnuvaya katıldım. Turnuvalar için maddi destek lazım. Maddi destek bulabilirsem, elimden geldiğince tüm turnuvalara katılırım. Turnuvalara en iyi şekilde hazırlanıyorum. Şehir merkezine antrenmana giderken zorlanıyorum. Köyden otostop yaparak merkeze gidiyorum. Eve dönerken de otostop ile geliyorum dedi.

Son dakika... BEDENSEL ENGELLİ ZELİHA, TENİSTE DÜNYA SIRALAMASINDA 17'NCİLİĞE YÜKSELDİ
Son dakika... BEDENSEL ENGELLİ ZELİHA, TENİSTE DÜNYA SIRALAMASINDA 17'NCİLİĞE YÜKSELDİ
Son dakika... BEDENSEL ENGELLİ ZELİHA, TENİSTE DÜNYA SIRALAMASINDA 17'NCİLİĞE YÜKSELDİ
Son dakika... BEDENSEL ENGELLİ ZELİHA, TENİSTE DÜNYA SIRALAMASINDA 17'NCİLİĞE YÜKSELDİ
Son dakika... BEDENSEL ENGELLİ ZELİHA, TENİSTE DÜNYA SIRALAMASINDA 17'NCİLİĞE YÜKSELDİ
Son dakika... BEDENSEL ENGELLİ ZELİHA, TENİSTE DÜNYA SIRALAMASINDA 17'NCİLİĞE YÜKSELDİ
Son dakika... BEDENSEL ENGELLİ ZELİHA, TENİSTE DÜNYA SIRALAMASINDA 17'NCİLİĞE YÜKSELDİ
Son dakika... BEDENSEL ENGELLİ ZELİHA, TENİSTE DÜNYA SIRALAMASINDA 17'NCİLİĞE YÜKSELDİ
Son dakika... BEDENSEL ENGELLİ ZELİHA, TENİSTE DÜNYA SIRALAMASINDA 17'NCİLİĞE YÜKSELDİ

Türkiye, Engelli, Şırnak, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... BEDENSEL ENGELLİ ZELİHA, TENİSTE DÜNYA SIRALAMASINDA 17'NCİLİĞE YÜKSELDİ - Son Dakika


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