Son Dakika Haberleri: Bedensel Engelliler Atıcılık Türkiye Kupası

Bedensel Engelliler Atıcılık Türkiye Kupası

48 dakika önce

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası müsabakaları sona erdi.

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası müsabakaları sona erdi.


Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 77 sporcunun katıldığı şampiyonada, 10, 25 ve 50 metre tabanca ve tüfek kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Müsabakalarda 6 Türkiye rekoru kırıldı.

Sonuçlar şöyle:

10 metre havalı tabanca erkekler (P1): 1. Cevat Karagöl (224,9 puan Türkiye rekoru)

10 metre havalı tabanca kadınlar (P2): 1. Aysel Özgan (238,2 puan Türkiye rekoru)

10 metre havalı tüfek kadınlar: 1. Çağla Atakol (612,2 puan Türkiye rekoru)

10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3): 1. Çağla Atakol (250,1 puan Türkiye rekoru)

10 metre havalı tüfek erkekler (R1): 1. Hakan Abakay

10 metre erkekler havalı tüfek (R1) takım: 1. Ankara TSK Rehberlik Merkezi Engelli Spor Kulübü

10 metre havalı tüfek ayakta karışık (R4): 1. Hakan Çevik

10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R5): 1. Hakan Çevik

25 metre tabanca (P3): 1. Korhan Yamaç (557 puan Türkiye rekoru)

50 metre tabanca (P4): 1. Cevat Karagöl (542 puan Türkiye rekoru)

50 metre tüfek (R6): 1. Savaş Üstün

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:51 Kaynak: AA

Spor
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