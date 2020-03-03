Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

6 saat önce

Mersin'de kampa giren Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, 2-7 Haziran tarihleri arasından Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor, System.String[]
Mersin'de kampa giren Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, 2-7 Haziran tarihleri arasından Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

15 Şubat'ta kampa giren Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takım sporcuları, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde antrenör Mehmet Sekman eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak isteyen milli takımda hedef en az 10 madalya ile dönmek.

Hedeflerinin Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirten antrenör Sekman, "5 sporcu ile çalışmalarımız sıkı şekilde sürüyor. Hedefimiz 2-7 Haziran arasında Polonya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar almak. Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve en az 10 madalya ile geri dönmek. Sonraki hedefimiz ise Tokyo'da yapılacak olimpiyatlara en az 5 sporcu ile katılmak ve madalya almak" dedi.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Cirit atma kategorisinde yarışacak Musa Davulcu, hedefinin Dubai'de yapılacak olan Grand Prix Avrupa Elemeleri'ne katılıp Avrupa Şampiyonası'na gitmek olduğunu söyledi. Davulcu, "10 yıldır atletizmle uğraşıyorum. Dubai'de yapılacak olan Grand Prix Avrupa Elemeleri'ne katılacağım. Orada Avrupa barajını elde edip şampiyonada kürsüye çıkmak istiyorum. Bunu başaracağıma yürekten inanıyorum. Daha önce bunu başardım. Bir kez daha şanlı bayrağımızı göklere çıkarmak istiyorum. Vermiş olduğumuz şehitlerden dolayı ülkemizin başı sağ olsun. Ülkemizin her şekilde yanındayız. Devletimiz göreve çağırdığında seve seve gideriz" diye konuştu.

YÜKSEK ATLAMADA HEDEF KÜRSÜ

Yüksek atlama branşında yarışan Abdullah Uyaz "Dubai'de Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat A barajını 3 santimetre ile kaçırdım. İlk hedefim Avrupa şampiyonluğunu tatmak, ardından 1.86'lık barajı geçip olimpiyatlara katılmak ve derece elde etmek istiyorum" ifadelerini kullanırken, Gökhan Akın da hedefinin Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak olduğunu kaydetti.

BAYRAK YARIŞINDA OLİMPİYAT VİZESİ ALDI

Dubai'de düzenlenen bayrak yarışında dünya 6'ncılığı elde eden ve olimpiyatlara katılma hakkı kazanan Enes Şahin ise şunları söyledi:

"Branşım, 100 metre sprinterim, ayrıca bayrak takımında koşuyorum. Dubai'de düzenlenen bayrak yarışında dünya 6'ncılığı olarak olimpiyatlara katılma hakkı elde ettik. Hazırlıklarımız sürüyor. Hedefimiz olimpiyatlarda madalya, Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak."


- Mersin
Atletizm, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sınırı geçen göçmen: Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular
Juventus, Merih Demiral'ı bırakmıyor Son Dakika: Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Kurayı yorumlayan Şenol Güneş: Kimin çıktığı önemli değil, bizim oynayacağımız oyun önemli

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:59:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]