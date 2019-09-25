Bedensel Engelliler Derneği Başkanından MASKİ'ye

Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, sosyal medya hesabından MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran'a ve Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş'a teşekkür ederek, "Çaresizin yanındasınız" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilerin abonelik işlemlerini kolaylıkla yapabilmesi amacıyla hayata geçirilen 'Yalnız Değilsiniz' projesi her kesimin takdirini toplamaya devam ediyor. Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran'a ve Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş'a teşekkür etti.

İşte Dernek Başkanı Yasemin Yıldız'ın mesajı:

Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nden büyük destek alıyoruz. Biz engellilere gerek evimizde gerekse telefonla isteklerimizle bizzat ilgilenerek çözüm bulan değerli yöneticilerimiz Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve MASKİ Genel Müdürümüz Şehnaz Başaran'a şükranlarımızı sunarız. Özellikle kartlı su sayaçlarının dolumu konusunda bir telefon kadar yakınsınız. Daire Başkanımız Talip Akbaş ve MASKİ Genel Müdürümüz Şehnaz Başaran hanımefendiye ilgilerinden dolayı saygılarımızı sunuyoruz. Yapılan haber doğrudur. Çaresizin yanındasınız."