Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Avkapan, "Kendi ile barışık eğitimli üye profiline ulaştık" - Son Dakika

Kırşehir'de 2010 yılından bu yana Bedensel Engelliler Dernek Başkanlığı görevini yürüten Servet Avkapan, derneğin yönetim ve üye kadrosunun kendi ile barışık ve eğitimli insanlardan oluştuğunu belirtti.

Engelli bireylerin 2010 yılı öncesinde evlerinden çıkmaya dahi çekindiklerini anlatan Avkapan, "Göreve geldiğimde derneğimizde bir kişi bile yoktu. Bana devredilen bir bütçe dahi olmadı, biz oluşturduğumuz ekip ruhu ile engelli kardeşlerimizin evlerinden dışarı çıkmalarını sağlayarak onların kendileri ve toplumla barışık halde olmalarını sağladık." dedi.

Avkapan, "Bütçe artışına bağlı olarak derneğe yapılan hibelerde artış gösterdi. Daha önce derneğimizin bir yeri yoktu, 350 üzerinde tekerlekli sandalye hayırseverler tarafından bağış yapılarak 150 adet de akülü araç dağıtımına katkı sunuldu. Bu sayı 2010 yılından sonra bir önceki yıla göre hep artış gösterdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri tarafından 70 bin liralık hibe projesi kapsamında derneğe web tasarım atölyesi kurulumu yapıldı. İş-Kur Genel Müdürlüğü tarafından engellilere yönelik 80 bin liralık bütçe ile kurs açıldı. 80 engelli kardeşimiz bu proje kapsamında aylık 400 lira maaş alıyor. Zamanla derneğimizin düzenini oturttuktan sonra geniş üye katılımlı programlar düzenledik"diye konuştu.

En büyük hedeflerinin eğitimli ve eğitime ihtiyacı olan engelli bireyleri bir araya getirmek olduğunu söyleyen Avkapan, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Engelli Kamu Personeli kursları ile kardeşlerimiz iş hayatlarına girmeye başladı. EKPSS kurslarından birçok kardeşimiz faydalandı. kamu kuruluşlarında memur olan eğitimli arkadaşlarımızda var. Şahsım adına oluşturduğum rehabilitasyon merkezi ile de küçük yaşlardan itibaren engelli bireylerin toplumda var olduklarını aşılıyor onların iyi kademelerde ye almaları için de çaba gösteriyoruz. Bu sürecimizde okuma yazma dahi bilmeyen ve okula gidemeyen bireylere kurslarla takviyeler yapılarak onların düşünce dünyalarının değişimlerine katkı sunduk." - KIRŞEHİR