Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Meram Belediyespor rüzgarı esti - Son Dakika
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Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Meram Belediyespor rüzgarı esti

21.04.2022 15:32

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Meram ekibi şampiyonadan 4 altın 2 gümüş madalya ile döndü.Katıldıkları tüm spor organizasyonlarında başarı gösteren Meram Belediyespor sporcuları, Türkiye Şampiyonası'nı da boş geçmedi.

127 kiloluk kaldırışı ile Sibel Çam, 110 kiloluk kaldırışı ile Yasemin Ceylan Baydar, 91 kiloluk kaldırışı ile Gamze Sayar, 70 kiloluk kaldırışı ile Sevde Yaman Türkiye Şampiyonluğu'na uzanırken, 97 kiloluk kaldırışı ile Üzeyir Karakoç ve 80 kiloluk kaldırışı ile Oktay Terzi ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. Meram Belediyespor'un olimpiyat şampiyonu sporcuları Nazmiye Muratlı ve Besra Duman, sakatlıkları dolayısıyla şampiyonadaki yerlerini alamadılar.

"HER MADALYADA SEVİNCİMİZ KATLANIYOR"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'nda gösterdikleri başarıdan dolayı sporcu ve hocalarını kutlayarak, "Meram Belediyesporumuz, sporcu yetiştirme noktasında adeta bir 'sporcu fabrikası' hüviyetine büründü. Kulübümüz, sadece iyi bir sporcu değil, ahlaki ve insanı değerlere önem veren iyi bireylerin yetişmesine de vesile oluyor. Ne mutlu bize ki, insanlığa faydalı, sporun içerisinde gençlerimizin yetişmesine emek veriyor, şahitlik ediyoruz. İyi birey olarak yetişmelerinin yanı sıra sporcularımızın müsabakalarda gösterdikleri başarılar ise gurur kaynağımız oluyor. Sadece Konyamızı temsil etmekle kalmıyorlar, Dünya'nın önemli spor organizasyonlarında ülkemiz adına madalyalar getiriyorlar. Bizim de her madalyada sevincimiz daha da katlanıyor. Spora ve sporcuya verdiğimiz destek daha önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecek" şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Meram Belediyespor rüzgarı esti - Son Dakika


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