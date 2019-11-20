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Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası

6 saat önce

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, 22-23 Kasım'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, System.String[]

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, 22-23 Kasım'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ortaklığında düzenlenecek ve 2 gün sürecek şampiyonaya, 13 ilden 54 sporcu, antrenör ve görevli katılacak.

Şampiyonada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'dan da 6 sporcu mücadele edecek.

Kocaeli, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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