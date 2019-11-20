Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, 22-23 Kasım'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ortaklığında düzenlenecek ve 2 gün sürecek şampiyonaya, 13 ilden 54 sporcu, antrenör ve görevli katılacak.

Şampiyonada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'dan da 6 sporcu mücadele edecek.