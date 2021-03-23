Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Uztürk, para milli futbolcularla çevrim içi görüştü

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Futbol Milli Takımı ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Uztürk, 12-19 Eylül tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli sporcularla video konferans görüşmesi yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Para Atıcılık Dünya Kupası için El Ayn kentinde bulunan Başkan Uztürk, kamp hakkında teknik ekipten bilgi alarak, futbolculara başarılar diledi.