Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası, Mersin'de Başladı

MERSİN'de düzenlenen 3'üncü Turkcell Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası başladı.





MERSİN'de düzenlenen 3'üncü Turkcell Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası başladı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun (TBESF) 2019 faaliyet programında yer alan ve 22 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadeleler; büyükler- MR 2.4, kadınlar ve gençler (hansa) olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek. Burada dereceye girecek sporcular, Türkiye'yi Uluslararası turnuvalarda temsil etme hakkı kazanacak.



Organizasyona ilişkin bilgiler veren TBESF Yönetim Kurulu Üyesi ve Engelli Yelken Branşı Teknik Kurul Başkanı Aynur Olgaç, 2017'de 11 sporcu ile gerçekleştirilen şampiyonaya bu yıl 22 sporcunun katıldığını söyledi. Paralimpik yelkende olumlu gelişmelerin görüldüğünü dile getiren Olgaç, Mersin'de yarışan sporcuların buradan Avrupa ve dünyaya açılacağını aktardı.



Olgaç, müsabaka için gereken en az 4 knotlık rüzgar hızında düşüş yaşandığını ve yarışlara yeniden devam edebilmesi için rüzgar hızının artmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Sporcuların genel görüntüsü



Teknelerin görüntüsü



Teknedeki sporculardan detay görüntüler



Aynur Olgaç'ın açıklamaları



- Mersin

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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