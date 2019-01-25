Son Dakika Haberleri: Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası Başladı

Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası Başladı

30 dakika önce

Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası Aksaray'da başladı.

Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası Başladı, System.String[]
Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası Aksaray'da başladı.

Aksaray Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda başlayan ve üç gün sürecek şampiyonaya, 40 kulüpten 169 sporcu katılıyor.

Organizasyonda, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu da yer alıyor.

Şampiyona, serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık disiplinlerinde yapılıyor.

Milli Sporcu Sümeyye Boyacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malezya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlık için bu yarışların önemli olduğunu söyledi.

Avrupa'da elde ettiği başarıları devam ettirmek için çok çalıştığını aktaran Boyacı, şunları kaydetti:

"2019 Malezya Dünya Şampiyonası ve ardından da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için hazırlanıyoruz. Haftanın neredeyse her günü çalışıyoruz. Bu bizim için yorucu bir süreç ama sonrasında eğer Malezya ve Tokyo'da bayrağımızı tekrar dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutabilirsek, bu yorgunlukların hepsi unutulacak, yerini büyük bir sevinç alacak. Ülkemizde şu ana kadar olimpiyat şampiyonu olan kimse yok. Ben ilk olmak istiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:51 Kaynak: AA

Aksaray, Türkiye, Spor
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