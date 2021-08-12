Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'te Türkiye Bedensel Engeliler Spor Federasyonunca düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Şehitkamil ilçesindeki olimpik yüzme havuzunda, 10 Ağustos'ta başlayan organizasyona 32 ilden 143 sporcu katıldı. Engel derecesine göre S1 ve S10 kategorilerinde, 8-11, 12-15 ve 16 yaş aralığında yarışan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Federasyonun Teknik Kurulu Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Albas, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle müsabaka düzenleyemediklerini, ilk organizasyonlarını Gaziantep'te gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uzun bir sürenin ardından yaptıkları organizasyonla antrenör ve sporcuların heyecan yaşadığını ifade eden Albas, "Salgın sürecinde sporcularımız evlerine hapsolmuşlardı ve antrenmanlarını yapamadılar. Ailelerimiz, kulüplerimiz ve antrenörlerimizin sporcularının performanslarını görebilmesi için bu şampiyonamız önemliydi." dedi.