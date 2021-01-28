- Bedensel Engellilere Özel Tasarımlar Yapan Mısırlı Tasarımcı İlke İmza Attı - Son Dakika

- Bedensel engellilere özel tasarımlar yapan Mısırlı tasarımcı ilke imza attı

KAHİRE - Mısırlı tasarımcı Ashgan Al-Abhar, bedensel engellilere özel kıyafet tasarlayan moda şirketi Metfasal Leek'i kurarak ülkede bir ilke imza attı.

Mısırlı tasarımcı Ashgan Al-Abhar, bedensel engelli bir arkadaşının sözlerinden etkilenerek ülkesinde bir ilke imza attı. Tekerlekli sandalye kullanan bir arkadaşının hareket kabiliyetini engellemeyen bir elbise giymek istediğine dair sözlerinden ilham alan Al-Abhar, moda şirketi Metafasal Leek'i kurdu. Ülkenin yürüme engelliler için kıyafet tasarlayan ilk moda şirketi olan Metafasal Leek'i kuran Ashgan Al-Abhar böylece ülkesinde bir ilke imza attı.

"Şık giysiler insanları mutlu ediyor"

Al-Abhal, "size özel" anlamına gelen Metfasal Leek'i kurma nedenini genellikle bedensel engelliler için yeterince rahat ve güzel kıyafetler tasarlanmaması olarak açıkladı. Yürüme engellilerin, kıyafetleri giyip çıkarmakta zorlandığını belirten Al-Abhar, kısa boylu insanların da uygun bedenleri bulmakta zorlandığını söyledi. Herkesin modaya uygun giyinme hakkı olduğunu vurgulayan Al-Abhar, "Şık giysiler insanları mutlu ediyor ve özgüvenlerini arttırıyor" dedi.

"Müşterim ilk kez kendi başına giyinebildiğini söyledi"

Bugüne kadar aldığı en iyi iltifatın ise tekerlekli sandalyedeki bir müşterisinden geldiğini söyleyen Al-Abhar, "Müşterim, bizim tasarladığımız pantolonlardan birini deniyordu ve sadece 10 dakika sonra soyunma odasından çıktığında ilk kez yatağa yaslanmadan kendi başına giyinebildiğini söyledi" dedi.

Markanın lansmanından önce tasarladığı kıyafetleri denemeleri için engelli bireyleri işe aldığını belirten Al-Abhar, kıyafetleri deneyenlerin başta gömlek ve pantolonların düğmelerini iliklemede sorun yaşadığını aktardı. Mısırlı tasarımcı, tasarımlarında fermuar ve düğmeler yerine zaman ve emekten tasarruf sağlayan alternatiflere yer verdiğini söyledi. Al-Abhar, tasarımlarının engelliler ve kısa boylular hakkındaki görüşlerini değiştirmeye yardımcı olmasını umduğunu da sözlerine ekledi.