Bedensel Engellilerin Hayatını Kolaylaştıracak Buluş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, manuel tekerlekli sandalyeyi elektrikli bisiklete dönüştüren ve elektrik enerjisi ile çalışan tekerlekli sandalye aparatı üretti.

'Tekerlekli Sandalye Aparatı (TESAP)' adı verilen proje ile manuel tekerlekli sandalyeler, elektrikli hale geliyor ve engelli vatandaşların başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan ya da kas gücü kullanmadan şehir içinde diledikleri yere gitmelerine olanak sağlıyor. TESAP, saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 1,5 saat yolculuk yapmaya imkan sunuyor.



Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik bölümünde eğitim gören Taner Güzel ve Hasan Çirkin isimli 2 öğrenci, 'Tekerlekli Sandalye Aparatı ile Gidelim Her Yere' isimli bir proje hazırladı. TESAP adı verilen proje ile yürüme engelli vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak isteyen Çirkin ve Güzel, manuel tekerlekli sandalyeye monte edilen elektrikli bir apart geliştirmek için kolları sıvadı. Öğretmenleri nezaretinde çalışmalarına başlayan öğrenciler, ilk olarak TESAP'ın çizimini hazırladı. Öğrenciler, TESAP için 4 adet akü ve 1 de tekerlek dışındaki diğer parçaları okullarının atölyesinde imal etti. Aparatın motor kısmı ise tekerleğin içine yerleştirildi. TESAP'ın yönlendirilmesi için de direksiyon sistemi hazırlandı. Projenin her detayını düşünen öğrenciler, elektrik enerjisi ile çalışan TESAP'ı kullanan engelli vatandaşın güvenliği için de fren sistemi ekledi. Öğrenciler, 30 kilometre hıza ulaşabilen ve şarjı ile 1,5 saat gidebilen TESAP'ı uzun süren çalışmanın ardından kullanıma hazır hale getirdi.



Okul müdürü Asım Koçak, öğrencilerin hazırladığı projeyle ilgili olarak, "Okulumuzun elektrik bölümü öğrencileri Taner Güzel ve Hasan Çirkin, 'Tekerlekli Sandalye Aparatı ile Gidelim Her Yere' projesi hazırladı. Manuel tekerlekli sandalyenin önüne bağlanan TESAP, tekerlekli sandalyeyi akülü sandalyeye çevirerek engelli vatandaşların uzak mesafelere daha kısa zamanda ve daha rahat ulaşmalarına olanak sağlar. Böylece bedensel engelli vatandaşlarımız, günlük yaşamlarında evlerine bağlı kalmaktansa başkasının yardımına ihtiyaç duymadan şehir içinde dolaşabilir. TESAP, bu durumdaki vatandaşlarımızın daha rahat daha hızlı ve daha özgür hareket etmesini sağlayacak. Böylece engelli vatandaşlarımız, toplu taşıma araçlarını daha az kullanacak" şeklinde konuştu.



Öğrenciler de engelli vatandaşların bu apart sayesinde daha kolay ulaşım sağlayacağını belirterek, "Bedensel engelli vatandaşlarımız için yaptık bu aparatı. Onların hayatlarını kolaylaştırmak istedik. Bizim yaptığımız çalışmanın büyük bir işlevi yerine getireceğini düşünüyoruz" dediler. - KAHRAMANMARAŞ

