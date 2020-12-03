Bedensel ve konuşma engelli Fehmi Doğan: "Hayatı bırakmayın" - Son Dakika

Bedensel ve konuşma engelli Fehmi Doğan: "Hayatı bırakmayın"

03.12.2020 11:12
Bedensel ve konuşma engelli Fehmi Doğan:

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 20 yıldan beri simit satarak geçimini sağlayan yüzde 68 bedensel ve konuşma engelli Fehmi Doğan, engelli vatandaşlara "hayatı bırakmayın" mesajı verdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 20 yıldan beri simit satarak geçimini sağlayan yüzde 68 bedensel ve konuşma engelli Fehmi Doğan, engelli vatandaşlara "hayatı bırakmayın" mesajı verdi.

52 yaşındaki Fehmi Doğan, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden öğretmen babasının 35 yıl önce Merzifon ilçesine atanmasıyla birlikte Merzifon'da yaşamaya başladı. Bedensel ve konuşma engeline rağmen pes etmeyip önceden örgü örerek elde ettiği gelirle hayata tutunan Doğan, evlendikten sonra 20 yıldan beri hastane önünde simit satarak geçimini sağladığını ifade etti.

Yaz kış demeden simit sattığını belirten 3 çocuk babası Doğan, "Önceden örgü örüyordum. İpe falan her şeye zam gelince örgü örmeyi bıraktım, evlendikten sonra da simitçiliğe başladım. Yaz kış demeden 20 seneden beri simit satarak geçimimi sağladım. Her gün sabah saat 07.00'de hastanenin önüne geldim, öğlen 1-2 gibi bitirip evime döndüm. Simit satmak benim için para kazanmanın yanı sıra sosyal faaliyet oluyordu. Burada gelen gidenle sohbet edip zamanımı geçiriyordum. Evlendikten sonra 3 tane çocuğum oldu. Simitçilikten günde kazandığım 40-50 lirayla çocuklarıma baktım büyüttüm. Bir çocuğum üniversiteden mezun oldu, diğer çocuklarımın biri sanat, diğeri de ticaret lisesinde okuyor" şeklinde konuştu.

"Asla pes etmeyin"

Tüm engellilerden hayata tutunmalarını isteyen Fehmi Doğan şunları söyledi:

"Asla pes etmeyin, ben hayata tutundum. Sizler de azmederek hayata tutunabilirsiniz. Ben azmettim, mücadele verdim başardım. Sizler de başarabilirsiniz. Hayatı bırakmayın. Azimli olun. Ben azmettim bu zamana kadar geldim Allah'a şükür. Hem evimi geçindirdim hem hayatta başarılı oldum. Her şey Allah'tan. Kimseye muhtaç olmamak için mücadele etmek lazım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm engellilerin daha iyi hayat sürmelerini Allah'tan diliyorum."

"Nasipten ziyadesi olmuyor. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun, her şeyin hayırlısı olsun" diyen Doğan, 20 yıllık simitçilik işini korona virüs salgını nedeniyle oğlu Hakan Doğan'a devretti. Babasının yerine simit satmaya başlayan Hakan Doğan, "Babam 20 seneden beri simit satıyor. 3 kardeşiz, üçümüze de simit satarak kazandığı gelirle baktı büyüttü. Pandemiden dolayı artık onun görevini ben devraldım. Sabah 7-8 gibi buraya geliyorum, 20-30 lira kadar sattığımız simitlerden harçlığımızı çıkarıyorum. Gazi Osman Paşa Üniversitesinde Bilgisayar Programcılığı okuyordum 2 yıllık, bu sene mezun oldum. 4 yıllık için sınava gireceğim. Şimdilik iş olanağım olmadığı için babamın yerine buradayım" dedi. - AMASYA

Bedensel ve konuşma engelli Fehmi Doğan: Hayatı bırakmayın
Bedensel ve konuşma engelli Fehmi Doğan: Hayatı bırakmayın
Bedensel ve konuşma engelli Fehmi Doğan: Hayatı bırakmayın
Bedensel ve konuşma engelli Fehmi Doğan: Hayatı bırakmayın
Bedensel ve konuşma engelli Fehmi Doğan: Hayatı bırakmayın

Gümüşhacıköy, Merzifon, Engelli, Amasya, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bedensel ve konuşma engelli Fehmi Doğan: 'Hayatı bırakmayın' - Son Dakika


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