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BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİ BURÇİN'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ - Son Dakika

BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİ BURÇİN'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

19.02.2022 14:48

OSMANİYE'de bedensel ve zihinsel engelli, epilepsi hastası Burçin Demircioğlu'na Belediye Sosyal Destek ekipleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

OSMANİYE'de bedensel ve zihinsel engelli, epilepsi hastası Burçin Demircioğlu'na Belediye Sosyal Destek ekipleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Hazırlanan pasta üzerindeki mumlara üfleyen Burçin'in mutluluğu yüzüne yansıdı.

Osmaniye Belediyesi Sosyal Destek Ekibi, 36 yaşındaki Burçin Demircioğlu için doğum günü programı hazırladı. Görevliler, pastaneden alınan yaş pastası ile birlikte Burçin Demircioğlu'nun ailesi ile birlikte kaldığı Rahime Hatun Mahallesi İskender Türkmen Caddesi üzerindeki evine gitti. Ellerinde balonlar ve pasta ile içeriye giren görevliler, 'İyi ki doğdun, mutlu yıllar Burçin' diyerek doğum gününü kutladılar. Mutluluğu yüzüne yansıyan Burçin ise pasta üzerinde yanan mumlara üfleyerek yeni yaşını kutladı. Ayrıca, Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından gönderilen çeşitli hediyeler Burçin'e verildi.

Belediyeden emekli baba Ahmet ve annesi Cennet Demircioğlu'da, kızlarına sürpriz doğum günü gerçekleştiren Sosyal Destek ekibine teşekkür etti.

BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİ BURÇİN'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİ BURÇİN'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİ BURÇİN'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİ BURÇİN'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİ BURÇİN'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ - Son Dakika
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