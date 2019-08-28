Son Dakika Haberleri: Bedia Akartürk, adını taşıyan müzede kadınlarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Bedia Akartürk, adını taşıyan müzede kadınlarla bir araya geldi

1 saat önce

Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, kendi adını taşıyan müzede kadın yöneticiler ve ilçe protokolünün eşleriyle bir araya geldi.

Bedia Akartürk, adını taşıyan müzede kadınlarla bir araya geldi, System.String[]
Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, kendi adını taşıyan müzede kadın yöneticiler ve ilçe protokolünün eşleriyle bir araya geldi.
Emmioğlu Mahallesindeki Bedia Akartürk Müzesi'nde düzenlenen kahvaltı programına katılan 78 yaşındaki sanatçı, kadınlardan gelen istek üzerine türkü söyledi.
Müzeye her gelişinde duygulandığını ifade eden Akartürk, "Müzeye geldiğimde hatıralarım canlanıyor. Buraya geldiğim zaman mutlu oluyorum. 2007 yılında kaybettiğim hayat arkadaşım Atilla Seller'in fotoğraflarını görünce duygulanıyorum. Çok güzel günlerimiz oldu. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.
Bedia Akartürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 ayda 14 evi soyan çeteyi, evde bıraktıkları ayak izleri ele verdi
Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrasında ağlayarak özür diledi Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, ağlayarak özür diledi Adalar'da ulaşım çalıştayında gerginlik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 14:06:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bedia Akartürk, adını taşıyan müzede kadınlarla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]