Bedia Özgökçe Mazbatasını Aldı
1 saat önce
Halkların Demokratik Partisi'nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, mazbatasını aldı.
Halkların Demokratik Partisi
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:06 Kaynak: İHA
'nden Van
Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan
, mazbatasını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, bugün beraberindeki partililerle İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatasını aldı. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan, seçimin tüm Van halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - VAN
Erol Bulut'tan Fiorentina Açıklaması: 6-7 Maçtır Beni Takip Ediyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum
Heerenveen, Riekerink'in Görevine Son Verdi
Erol Bulut'u İsteyen Fiorentina'nın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu!