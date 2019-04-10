Son Dakika Haberleri: Bedia Özgökçe Mazbatasını Aldı

Bedia Özgökçe Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Halkların Demokratik Partisi'nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, mazbatasını aldı.

Bedia Özgökçe Mazbatasını Aldı, System.String[]
Halkların Demokratik Partisi'nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, bugün beraberindeki partililerle İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatasını aldı. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan, seçimin tüm Van halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:06 Kaynak: İHA
Halkların Demokratik Partisi, Van, Güncel
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