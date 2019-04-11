Son Dakika Haberleri: Bediha Gün, Bronz Madalya Kazandı

Bediha Gün, Bronz Madalya Kazandı

5 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Bediha Gün, bronz madalya kazandı.

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Bediha Gün, bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 55 kiloda Belaruslu Zalina Sidakova'yı 2 dakika 15 saniyede teknik üstünlükle yenen (10-0) Bediha Gün, bronz madalyanın sahibi oldu.

Bediha Gün, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez bronz madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:57 Kaynak: AA
Avrupa, Spor
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