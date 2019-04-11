Bediha Gün, Bronz Madalya Kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Bediha Gün, bronz madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Bediha Gün, bronz madalya kazandı.



Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 55 kiloda Belaruslu Zalina Sidakova'yı 2 dakika 15 saniyede teknik üstünlükle yenen (10-0) Bediha Gün, bronz madalyanın sahibi oldu.



Bediha Gün, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez bronz madalya elde etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular!

Türkiye'den 57 Ülkeye Tıbbi Cihaz İhracatı

Fenerbahçeli Yöneticilerden Ali Palabıyık Tepkisi!

Feyenoord'un Genç Yıldızı, Galatasaray'da Forma Giymek İstediğini Açıkladı!