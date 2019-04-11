Bediha Gün'den Bronz Madalya

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Bediha Gün kadınlar 55 kiloda bronz madalya kazandı.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Bediha Gün kadınlar 55 kiloda bronz madalya kazandı.



Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlar 55 kiloda temsil eden Bediha Gün, bronz madalya için Belaruslu Zalina Sidakova ile karşılaştı. Gün, rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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