Bediha Gün: "Olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmak istiyoruz" - Son Dakika
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Bediha Gün: "Olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmak istiyoruz"

31.03.2022 20:05
Bediha Gün: "Olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmak istiyoruz"

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda bronz madalya kazanan Bediha Gün, hedeflerinin takım halinde 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olmak olduğunu söyledi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda bronz madalya kazanan Bediha Gün, hedeflerinin takım halinde 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olmak olduğunu söyledi.

Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Bediha Gün, kadınlar 55 kiloda bronz madalya kazandı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bediha Gün, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Bir sakatlık geçirdim ve yeni ameliyat oldum. Ondan sonraki süreç uzun ve zor geçti. Madalyam moral verici oldu. Çok inandım, istedim ama şampiyonluk nasip olmadı. Dördüncü Avrupa üçüncülüğümü aldım. Bu durumu dünya şampiyonluğunda kapatırım. Mutluyum, çok emek verdik. Tüm Türkiye'ye ve aileme teşekkür ediyorum. Yıllardır takım halinde tarih yazmış bir takımız Türk kadınları olarak. Biz buralara alışığız. Biz bunları şampiyonluklara taşımak istiyoruz. Hedeflerimiz bu yönde. Olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmak istiyoruz. İnancımız tam, Türk halkının desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz" dedi.

(Ozan Buğra Koşar/ İHA)

Bediha Gün: Olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmak istiyoruz
Bediha Gün: Olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmak istiyoruz
Bediha Gün: Olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmak istiyoruz

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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