Bediha Gün yarı finalde

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasın'da bugün milli kadın güreşçiler mindere çıkıyor.



Dünya Güreş Şampiyonasın'nın sabah seansında 50, 53, 55, 72 kilolarda eleme ve çeyrek final müsabakaları yapıldı. Tüm rakiplerini mağlup eden Bediha Gün, yarı finale yükseldi. Türkiye'yi 55 kg'da temsil eden milli sporcu, ilk turu maç yapmadan geçti. Bediha, ikinci maçında Özbek rakibi Sevara Eshmuratova'yı mağlup eden Alman Annika Wendle ile karşılaştı. Ay-yıldızlı güreşçi, rakibini 11-0 sayı tuşu ile mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bediha Gün, çeyrek finalde de Ukrayna'dan Iryna Husyak'ı yine sayı tuşu ile 14-4 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.



Başarılı güreşçi, bu akşam yarı finalde Amerika'lı Jacarra Gwenisha Winchester ile mücadele edecek.



50 kg'da da Evin Demirhan, ilk maçında Brezilya'dan Kamila Barbosa Vito da Silva ile karşılaştı. Evin, son derece rahat bir maç çıkarttı ve minderden 6-1 galip ayrıldı. Evin Demirhan, ikinci maçında Kore'li Hyunyoung Oh karşısına çıktı. Rakibini 5-0 öndeyken tuş eden milli sporcu, çeyrek finale yükseldi.



Evin, çeyrek finalde ise Kazak Valentina Ivanovna Islamova Brik'e mağlup oldu. Brik, finale çıktığı takdirde Evin de yarın bronz madalya için repesaj yapacak.



Rıza altın madalya için minderde



Türkiye'yi 130 kg'da temsil eden Avrupa ve dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, bu akşam altın madalya için mindere çıkacak. Kayaalp, dün ilk turda Küba asıllı Dünya 3.'sü Şilili Yasmani Acosta Fernandez'i, ikinci turda da Çin'li Lingzhe Meng'i 4-0'lık skorlarla yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde de Alman Eduard Popp'u 4-1 ile geçen Rıza Kayaalp adını finale yazdırmayı başardı.



Milli güreşçi, ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını da elde etmiş oldu. Rıza Kayaalp bu akşam finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaşacak. Rakibini 2017 Paris'te 3-1 yenerek 3. dünya şampiyonluğunu kazanan Rıza, Hinds karşısında bir kez daha galip gelip 4. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçmek istiyor.



Finaller TSİ 15.00'da başlayacak. - İSTANBUL